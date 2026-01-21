Baxter Planning nombra a Anton Chilton como consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 21 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Baxter Planning, proveedor líder de soluciones para la Cadena de Suministro de Servicios (SSC), anunció hoy el nombramiento de Anton Chilton como consejero delegado ("CEO"), con efecto a partir del 21 de enero de 2026. Como parte de una transición ejecutiva planificada tras los ocho años de Chuck Moeling en el cargo, Chilton liderará a Baxter Planning para consolidar su posición como plataforma de planificación autónoma destacada para la Cadena de Suministro de Servicios posventa, aportando un valor significativo a las organizaciones de planificación de servicios de todo el mundo.

Con más de tres décadas de liderazgo tecnológico global, Chilton aporta una amplia experiencia impulsando la transformación, escalando negocios SaaS y generando un impacto positivo en los clientes a nivel empresarial. Recientemente, ocupó el puesto de consejero delegado de QAD Inc., proveedor líder de software empresarial SaaS para empresas globales de fabricación y cadena de suministro, donde guió la transición de la compañía a servicios en la nube y lideró iniciativas estratégicas que fortalecieron su posición de producto y de mercado.

Anteriormente, Chilton ocupó altos cargos de liderazgo en ventas, marketing y servicios profesionales en organizaciones tecnológicas, y forma parte del Consejo de Administración de Seeq Corporation, líder mundial en análisis industrial y soluciones basadas en IA. Su amplia experiencia en software empresarial, transformación digital y crecimiento operativo lo posiciona para liderar Baxter Planning en su continua innovación y expansión global.

"Es un honor para mí unirme a Baxter Planning en un momento tan crucial", afirmó Chilton. "Durante décadas, la compañía ha marcado la pauta en excelencia en la Cadena de Suministro de Servicios, ayudando a los clientes a lograr resultados de servicio superiores gracias a su profundo conocimiento del sector y tecnología específica. Partiendo de esta sólida base, la visión de Baxter Planning de convertirse en la plataforma de planificación autónoma para la Cadena de Suministro de Servicios posventa crea una gran oportunidad para ampliar nuestra Ventaja en la Experiencia de Servicio, fortaleciendo la resiliencia, mejorando el rendimiento financiero y profundizando la fidelidad de los clientes. Estoy realmente entusiasmado de colaborar con este talentoso equipo para acelerar el crecimiento y ofrecer un valor significativo a nuestros clientes y partes interesadas".

Michael Klayko, presidente del consejo de administración de Baxter Planning, añadió: "El liderazgo demostrado, la experiencia operativa y la visión estratégica de Anton lo convierten en el consejero delegado ideal para guiar a Baxter Planning en su siguiente etapa. Su experiencia en la expansión de negocios tecnológicos y el éxito de los clientes impulsará nuestra misión y fortalecerá nuestra ventaja competitiva".

Como consejero delegado, Chilton se centrará en impulsar la hoja de ruta de planificación autónoma basada en inteligencia artificial de Baxter Planning, expandir su presencia global e industrial, profundizar las alianzas estratégicas con los clientes y construir una organización de clase mundial comprometida a brindar valor líder en la industria a escala.

Acerca de Baxter Planning

Baxter Planning es un proveedor líder de software para la cadena de suministro de servicios, que lleva más de 30 años ofreciendo una experiencia de servicio superior a las empresas más innovadoras del mundo. La plataforma integral BaxterPredict permite a las organizaciones optimizar la planificación, ejecución y resolución de piezas de servicio, impulsando experiencias de cliente superiores, fomentando la fidelización a largo plazo e impulsando el crecimiento empresarial. Al combinar tecnología de vanguardia, inteligencia artificial galardonada, décadas de experiencia profesional y un compromiso con la colaboración sólida, Baxter Planning ofrece resultados operativos y financieros consistentes a sus clientes. La empresa tiene su sede en Austin, Texas, Estados Unidos, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite www.baxterplanning.com.

Baxter Planning es una empresa de cartera de Marlin Equity Partners, una firma de inversión global con aproximadamente 10.000 millones de dólares en compromisos de capital. La firma tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con una oficina adicional en Londres. Para más información, visite www.marlinequity.com.

