BBVA, Trade Republic, Sabadell, Ibercaja y Deutsche Bank lideran los Rankia Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La comunidad financiera de Rankia reconoce a las mejores entidades y productos bancarios del año

Madrid, 12 de febrero de 2026.- Rankia ha dado a conocer los ganadores de los Premios Rankia Banca 2025, unos galardones que se han consolidado como un referente del sector por basarse en la votación directa de usuarios y clientes bancarios.



Tras un proceso de votación que se extendió desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, los resultados reflejan la opinión real de los ahorradores españoles sobre cuáles son las entidades y productos financieros que mejor se adaptan a sus necesidades en un contexto de transformación digital acelerada y mayor exigencia de valor por parte de los clientes.



BBVA, máximo reconocimiento como Mejor Banco del Año

El BBVA se ha alzado con el galardón más prestigioso de la convocatoria al ser elegido como Mejor Banco 2025 por los usuarios de Rankia. Este reconocimiento consolida la estrategia de transformación digital de la entidad, que ha logrado combinar la solidez de un banco tradicional con la agilidad y la innovación características de las nuevas plataformas financieras.



BBVA ha destacado especialmente por su capacidad para ofrecer soluciones integradas y digitales que facilitan la gestión financiera del día a día, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de seguridad y un servicio de atención al cliente valorado positivamente por los votantes. Los usuarios han reconocido también la apuesta continua de la entidad por la innovación tecnológica y la accesibilidad de sus servicios.



En el podio del Mejor Banco le acompañan Trade Republic en segunda posición y Revolut en tercera, dos neobancos que demuestran el creciente peso de los actores digitales en la preferencia del público español.



Trade Republic destaca en ahorro: Mejor Cuenta Remunerada

En el apartado de ahorro, Trade Republic se ha impuesto con claridad como la Mejor Cuenta Remunerada 2025. La plataforma alemana, que ha experimentado un notable crecimiento en España, ofrece una propuesta de valor que combina rentabilidad sin condiciones, liquidez total y un ecosistema integrado de inversión y ahorro.



Su cuenta remunerada destaca por ofrecer uno de los tipos de interés más atractivos del mercado sin límite de saldo, permitiendo a los usuarios obtener rentabilidad por su dinero de forma inmediata y sin las complicadas vinculaciones que suelen requerir las cuentas tradicionales. Además, la integración con su plataforma de inversión en acciones y ETFs hace que los usuarios puedan gestionar ahorro e inversión desde una única aplicación, algo cada vez más valorado por los perfiles digitales.



Raisin y B100 completan el podio en esta categoría, confirmando que las plataformas especializadas en ahorro están ganando terreno a la banca tradicional.



Trade Republic obtiene además un segundo reconocimiento al alzarse con el segundo puesto en la categoría de Mejor Tarjeta, solo por detrás de Revolut, consolidándose así como una de las grandes ganadoras de estos premios.



Banco Sabadell, referencia en banca online

El Banco Sabadell ha sido elegido como la entidad con la Mejor Cuenta Online 2025, un reconocimiento a su capacidad para mantener la confianza de los clientes en el ámbito digital. La Cuenta Online de Sabadell se ha impuesto gracias a su equilibrio entre funcionalidad digital, ausencia de comisiones y respaldo de una entidad consolidada.



Los usuarios han valorado especialmente la combinación de una plataforma tecnológica robusta con la posibilidad de acceder, cuando es necesario, a una red de oficinas físicas. Este modelo híbrido resulta especialmente atractivo para aquellos clientes que, aunque gestionan sus finanzas principalmente de forma online, valoran tener la opción de una atención presencial para operaciones más complejas.



BBVA y CaixaBank ocupan la segunda y tercera posición en esta categoría, demostrando que los grandes bancos tradicionales continúan siendo competitivos en el terreno digital.



Deutsche Bank lidera en cuentas nómina

Deutsche Bank se ha posicionado como la entidad con la Mejor Cuenta Nómina 2025, destacando por ofrecer una de las propuestas más atractivas del mercado para quienes domicilian su nómina con su Cuenta Nómina Más. La entidad alemana ha sabido diferenciarse con una combinación de bonificaciones, rentabilidad y condiciones ventajosas que han convencido a los usuarios de Rankia.



La Cuenta Nómina de Deutsche Bank destaca por sus incentivos económicos directos para nuevos clientes, junto con la ausencia de comisiones de mantenimiento y administración. Además, la entidad ofrece condiciones preferenciales en otros productos financieros como hipotecas, préstamos y tarjetas para los clientes que domicilian su nómina.



BBVA e ING completan el podio en esta categoría, dos entidades que han apostado fuerte por captar la domiciliación de nóminas con ofertas muy competitivas.



Hipoteca Fija BBVA: liderazgo en financiación de la vivienda

BBVA suma un segundo reconocimiento en la categoría de Mejor Hipoteca Fija, donde se ha impuesto gracias a su estabilidad, digitalización y competitividad. La Hipoteca Fija BBVA destaca por ofrecer un interés altamente competitivo que, en determinadas condiciones, se ha situado por debajo del 2 % TIN, sin comisiones de apertura y con un proceso de contratación 100 % online.



En un momento en el que muchas familias buscan certidumbre ante la volatilidad de los tipos de interés, esta hipoteca proporciona la tranquilidad de una cuota mensual fija durante toda la vida del préstamo. La combinación de tipo competitivo, ausencia de comisiones y simplicidad en la contratación ha sido determinante para que los usuarios de Rankia la sitúen en lo más alto del ranking.



Le siguen en esta categoría CaixaBank en segunda posición y Kutxabank en tercera.



Ibercaja conquista las hipotecas mixtas

Ibercaja se ha alzado con el galardón de Mejor Hipoteca Mixta 2025, ofreciendo una solución que combina lo mejor de dos mundos: la estabilidad de un tipo fijo inicial y la flexibilidad de un tipo variable posterior. Esta propuesta resulta especialmente atractiva en el contexto actual de incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés.



La Hipoteca Mixta de Ibercaja destaca por tener uno de los tramos fijos iniciales más bajos del mercado, desde el 1,75% durante 10 años para hipotecas de más de 200.000€ (<80 % valor de tasación), permitiendo a los clientes protegerse de la volatilidad del Euríbor a corto plazo sin renunciar a la posibilidad de beneficiarse de futuros descensos en los tipos de interés. Esta fórmula proporciona tranquilidad durante la primera década del préstamo, el período más crítico para la mayoría de las familias.



Los usuarios de Rankia han valorado especialmente esta combinación de seguridad inicial y potencial de ahorro futuro, que convierte a la hipoteca mixta en una alternativa cada vez más popular frente a las opciones de tipo fijo o variable puro.



Kutxabank y Banco Sabadell completan el podio en esta categoría, demostrando que las hipotecas mixtas están ganando protagonismo.



El Depósito Haitong de Raisin, Revolut en la categoría de tarjetas, e ING en hipoteca variable y préstamos personales completan la lista de ganadores.

