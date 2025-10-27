BC Brothers patrocina al Riga FC en la UEFA Futsal Champions League

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2025.-

BC Brothers firma su primer patrocinio deportivo, en la UEFA Futsal Champions League

BC Brothers, un medio digital independiente que gestiona sitios web de información sobre noticias, entretenimiento y apuestas deportivas en más de 20 países, ha anunciado una nueva colaboración con Riga FC, convirtiéndose en el patrocinador principal del equipo para la UEFA Futsal Champions League 2025/26.



Esta alianza supone el primer gran patrocinio deportivo de BC Brothers y refuerza el compromiso de la empresa con la promoción del juego responsable y la conexión de los usuarios con sitios seguros de ocio, incluyendo operadores de apuestas regulados y de confianza.



Como parte del acuerdo, el logo de BC Brothers aparecerá en la parte frontal de la camiseta del Riga FC durante su participación en la UEFA Futsal Champions League, así como en los canales digitales asociados al club.



Cinco veces campeón de la Latvian Futsal Premier League, Riga FC se enfrentará este año a St Andrews (Malta, puesto 13), Benfica (Portugal, puesto 5) y Loznica (Serbia, puesto 25) en la competición europea. Clasificado como el séptimo mejor equipo de Europa, Riga FC representará a Letonia como uno de los clubes más competitivos del continente.



"Estamos orgullosos de apoyar al Riga FC en su representación de Letonia en uno de los escenarios más importantes del fútbol sala europeo", declaró Borja Imbergamo, Head of Growth & Strategy de BC Brothers. "Esta colaboración refleja nuestra misión de respaldar a equipos y comunidades ambiciosas y de confianza, al tiempo que seguimos promoviendo el juego responsable y la transparencia dentro de la industria del entretenimiento y juego online".



Esta asociación refuerza los esfuerzos de BC Brothers por ampliar su presencia en los mercados europeos a través de su principal página de apuestas deportivas, BetBrothers.



Sobre BC Brothers

BC Brothers es un medio digital independiente que gestiona sitios web de información sobre apuestas deportivas en más de 20 países, así como otros proyectos de entretenimiento, noticias y deportes.



Con más de 25 años de experiencia en el sector en su equipo, su objetivo es ayudar a los jugadores a tomar decisiones más informadas y seguras, fomentando siempre el juego responsable. La empresa opera BetBrothers, un proyecto regional que ofrece contenido localizado en mercados regulados.



Sobre Riga FC

Riga FC es un club letón de fútbol sala, cinco veces campeón de la Latvian Futsal Premier League. El equipo competirá en la UEFA Futsal Champions League 2025/26, representando a Letonia entre los clubes mejor clasificados de Europa.







