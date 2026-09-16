BC.GAME se dirige a SBC Summit de Lisboa con su estrategia de crecimiento global como protagonista

El equipo de BC.GAME asistirá a SBC Summit en Lisboa (stand D206).

BC Engine será un punto central para el equipo, destacando cómo su ecosistema de recompensas contribuye a fomentar la participación y retención de los jugadores.

Las apuestas deportivas, el casino y la estrategia general de la plataforma serán temas clave de debate.

(Información remitida por la empresa firmante)

CIUDAD DE BELICE, Belice, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME, la galardonada plataforma global de entretenimiento en línea, regresará a Lisboa dentro de unas semanas para la edición de este año de la SBC Summit, con el objetivo de seguir impulsando su visión de crecimiento internacional a futuro.

A lo largo del evento, BC.GAME abordará la evolución continua de BC Engine, su ecosistema de recompensas que aplica un modelo inspirado en el staking de criptomonedas a la distribución de recompensas.

Lanzado en abril de 2026, permite a los jugadores obtener $BC - el token de BC.Game vinculado al valor del dólar estadounidense - al realizar apuestas a través de la plataforma BC.GAME. El sistema distribuye recompensas a los jugadores en función de sus tenencias, creando así un mecanismo de participación continua vinculado al rendimiento general del ecosistema.

Durante el evento, el equipo de BC.GAME también destacará su oferta de apuestas deportivas en el stand D206, exhibiendo su cobertura de los principales eventos deportivos mundiales, competiciones de deportes electrónicos y mercados regionales.

La SBC Summit, que se celebrará en la Feira Internacional de Lisboa del 29 de septiembre al 1 de octubre, reunirá a operadores, proveedores y otros actores clave de la industria mundial de las apuestas y el juego.

Para BC.GAME, la SBC Summit brindará la oportunidad de integrar los distintos ejes de su estrategia de crecimiento, abarcando conversaciones sobre desarrollo de productos, expansión de mercado, apuestas deportivas, casino y posibles alianzas comerciales.

Adrian Chen, asesor legal sénior de BC.GAME, declaró: "SBC Summit es uno de los eventos más importantes del calendario de iGaming y ofrece una excelente oportunidad para reunirse con socios, intercambiar ideas y participar en conversaciones fructíferas sobre el rumbo que tomará el sector en los próximos 12 meses".

"BC.GAME ha seguido evolucionando de manera significativa, tanto en lo que respecta a nuestra oferta de productos como a nuestras ambiciones en los mercados internacionales. Participar en la SBC Summit nos brinda una oportunidad fantástica para compartir más detalles sobre esta trayectoria y, lo que es más importante, para conocer de primera mano las oportunidades y los desafíos que afrontan nuestros socios en todo el mundo".

"Esperamos con interés reunirnos con colegas del sector en Lisboa y explorar cómo podemos colaborar a medida que BC.GAME entra en su próxima fase de desarrollo".

BC.GAME ha ampliado recientemente su oferta en los principales deportes mundiales, los deportes electrónicos y los mercados regionales; asimismo, la integración de BETBY en BC Engine, realizada a principios de este año, ha reforzado aún más su ecosistema de apuestas deportivas.

Acerca de BC.GAME

BC.GAME se lanzó en 2017 como una plataforma de entretenimiento en línea centrada en las criptomonedas y, hoy en día, ofrece una combinación de juegos de casino, deportes y contenidos de deportes electrónicos a una audiencia internacional. La plataforma admite depósitos y retiradas mediante una amplia gama de activos digitales, además de métodos tradicionales seleccionados, e incorpora mecanismos como la verificación de imparcialidad demostrable y recompensas basadas en tokens. Con el galardón al "Mejor Casino de Criptomonedas" en los premios SiGMA Central Europe Awards 2025, BC.GAME consolida aún más su posición como un actor clave a largo plazo en el sector del entretenimiento con criptomonedas.

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