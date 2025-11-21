BCMGlobal designada para apoyar el desarrollo de la Compañía Nacional de Servicios de Apoyo Financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

- BCMGlobal ha sido designada para apoyar el desarrollo de la Compañía Nacional de Servicios de Apoyo Financiero (NFSC) como una entidad administradora de préstamos independiente de primer nivel en el Reino de Arabia Saudí

LONDRES, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BCMGlobal, una de las principales empresas independientes de administración de préstamos e hipotecas de Europa y filial de LCM Partners, ha sido designada para gestionar la National Financing Support Services Company (NFSC) y apoyar su desarrollo para convertirse en una empresa de administración de préstamos independiente de primer nivel en el Reino de Arabia Saudí.

Creada por el Fondo Saudí para el Desarrollo Inmobiliario (REDF) y la Compañía Saudí de Refinanciación Inmobiliaria (SRC), la NFSC desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de los sectores hipotecario y de financiación al consumo del Reino. Su mandato respalda los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudí para diversificar y profundizar el sistema financiero nacional.

Con más de 25 años de experiencia en Europa, BCMGlobal desplegará un equipo directivo en el Reino, incluyendo el próximo nombramiento de un Director de Servicios para liderar la siguiente fase de desarrollo de NFSC. La compañía ampliará su gama de servicios y su presencia local, con planes para contratar personal y desarrollar la capacidad operativa en Arabia Saudí. El cometido de BCMGlobal incluye ampliar las capacidades de gestión de NFSC más allá de las hipotecas residenciales para abarcar préstamos al consumo y comerciales, además de introducir servicios de gestión de respaldo y de intermediación financiera para apoyar el ecosistema financiero en constante evolución de la región.

Estos avances proporcionarán una infraestructura crucial tanto para las instituciones nacionales como para los prestamistas internacionales que deseen participar en los mercados financieros del Reino, que están experimentando un rápido crecimiento. BCMGlobal ya ha constatado un fuerte interés inicial por parte de importantes bancos y firmas de inversión internacionales, lo que refleja la calidad de la inversión internacional que atrae el sector financiero del Reino.

"Con más de 25 años de experiencia en la gestión de préstamos vigentes, en recuperación y morosos, BCMGlobal aporta al Reino una profunda experiencia operativa y en datos", declaró Simon Fitness, consejero delegado de BCMGlobal. "Estamos comprometidos con nuestra integración en el mercado local, tanto a nivel operativo como en nuestra labor como empleador, desarrollando equipos y tecnología en el Reino para brindar un servicio de primer nivel alineado con los objetivos de la Visión 2030".

Paul Burdell, consejero delegado de LCM Partners, añadió: "Arabia Saudí sigue demostrando una ambición y un liderazgo de primer nivel en el desarrollo de sus mercados financieros. Nos enorgullece desempeñar un papel de apoyo junto a socios como REDF y SRC, cuya visión y compromiso con la excelencia están contribuyendo a dar forma a un sector de servicios financieros moderno y dinámico. La experiencia en servicios, las capacidades de datos y la tecnología de BCMGlobal complementarán estos esfuerzos y contribuirán a la creación de una institución de gran solidez y capacidad en el NFSC".

Con aproximadamente 45.000 millones de euros en activos bajo gestión y operaciones en cinco jurisdicciones europeas, BCMGlobal ofrece soluciones integrales de administración de préstamos, gestión de cartera y análisis de datos a más de 125 entidades financieras. Su colaboración con NFSC representa un hito importante en la expansión internacional de BCMGlobal y consolida su papel como socio estratégico en la evolución de la infraestructura de servicios financieros en el Reino de Arabia Saudí.

Acerca de BCMGlobal

BCMGlobal es una de las principales empresas independientes de Europa en la gestión de préstamos e hipotecas, especializada en la gestión integral de activos, la administración de préstamos y la tecnología de gestión de servicios basada en datos. Con presencia en el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos, Italia y España, BCMGlobal gestiona más de 45.000 millones de euros en activos y ofrece soluciones a más de 125 entidades bancarias y financieras. BCMGlobal forma parte del grupo LC Financial Holdings y es filial de LCM Partners.

Contacto de medios:Alison SwonnellDirectora de administración, Client SolutionsE-mail: ASwonnell@LCMPartners.eu Sitio web: www.bcmglobal.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bcmglobal-designada-para-apoyar-el-desarrollo-de-la-compania-nacional-de-servicios-de-apoyo-financiero-302623450.html