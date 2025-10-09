BDStar presenta su estrategia empresarial integrada Chip-Cloud

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BDStar Navigation Co., Ltd. (código bursátil: 002151.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de posicionamiento, ha anunciado su estrategia de integración Chip-Cloud y ha presentado la "Intelligent Location Digital Base" (iLDB™) en Frankfurt, Alemania.

iLDB™ aprovecha una arquitectura Chip-Cloud distribuida para crear un sistema unificado de tecnología y servicios. Guiado por el paradigma de integración Chip-Cloud, combina I+D enfocado con la síntesis intertecnológica. Este enfoque ofrece soluciones de posicionamiento robustas e impulsa la integración de entornos físicos y virtuales.

Con la implementación de iLDB™, BDStar ha creado un ecosistema de circuito cerrado para sus productos y servicios de posicionamiento, que abarca algoritmos, chips/módulos, antenas y servicios de datos dentro de una estructura unificada. Las soluciones de la compañía ofrecen posicionamiento bajo demanda en cualquier condición climática y escenario, seguro, fiable e inteligentemente adaptable, prestando servicio a una amplia gama de sectores, como la conducción inteligente, la robótica de exteriores (como los cortacéspedes robóticos), los vehículos aéreos no tripulados y los dispositivos portátiles inteligentes en los mercados industrial, de automoción y de consumo.

En línea con la estrategia iLDB™, BDStar también presentó su nuevo servicio de datos de posicionamiento de alta precisión para el mercado europeo. Basado en la tecnología NRTK (Network Real-Time Kinematic), el servicio ofrece una amplia cobertura en toda Europa y proporciona a los clientes de toda la región una precisión de posicionamiento centimétrica en tiempo real en cuestión de segundos.

Fundada en el año 2000, BDStar se encuentra entre los diez principales proveedores mundiales de componentes básicos GNSS. En 2025, se espera que los envíos globales de chips/módulos GNSS de la compañía superen los 100 millones de unidades. Muchas marcas internacionales líderes ya están integrando los chips, antenas y servicios de datos GNSS de BDStar en productos de nueva generación diseñados para satisfacer las cambiantes demandas del mercado.

David Zhou, vicepresidente de BDStar, señaló que la estrategia de integración Chip-Cloud de la compañía ofrece múltiples beneficios mediante un diseño, suministro y soporte integrales, lo que permite reducir costes, mejorar la eficiencia, garantizar la seguridad, una única responsabilidad y una resolución de problemas rápida y eficaz.

Ruxin Zhou, fundador y presidente de BDStar, enfatizó la visión global de la compañía: "Con nuestro modelo integrado Chip-Cloud, BDStar fortalecerá las alianzas mundiales y continuará construyendo un iLDB™ de clase mundial con cobertura global", afirmó. "Nos comprometemos a generar valor a largo plazo para nuestros clientes e impulsar el progreso en la era inteligente".

