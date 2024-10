BE OPEN Art felicita a los ganadores del Concurso Regional de Arte en Centroamérica

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria y filántropa internacional con sede en Austria Elena Baturina, está organizando un nuevo concurso para artistas emergentes, cuyo objetivo es apoyar a aquellos cuyo arte mejor represente sus identidades regionales, culturales y étnicas: BE OPEN Regional Art.

A lo largo de 2024, la comunidad de expertos de BE OPEN continúa seleccionando artistas para presentarlos en la galería de BE OPEN Art y ofrecerles mayor visibilidad. La tercera etapa del segundo año de ejecución del programa abarcó los países de América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Raúl Cárcamo, un artista e ilustrador independiente de El Salvador que actualmente reside en Dublín, Irlanda, fue seleccionado como el Artista Regional del Mes en julio. Una artista visual hondureña, Isabella González, graduada de Savannah College of Art and Design, se convirtió en la segunda candidata en agosto. En septiembre, Wilson Ilama, un artista visual radicado en Costa Rica, fue elegido como el Artista Regional del Mes al recibir el mayor número de votos de los visitantes de la galería en línea BE OPEN Art. A través de su uso único del color y la forma, Ilama presenta una visión serena de los paisajes, creando una representación ingenua donde nada compite por la atención.

Por la cantidad de votos, Isabella González se convirtió en la Artista de la Región de Centroamérica. Isabella González nació en Tegucigalpa, Honduras. En 2020, recibió su doble licenciatura en Bellas Artes en Pintura y Fibras en Savannah College of Art and Design (SCAD). Sus piezas de arte involucran diferentes capas de tela bordadas con la intención de repararse a sí misma. Si bien su producción artística está profundamente arraigada en lo hecho a mano, el trabajo de Isabella se relaciona con la aceptación de vivir entre dos extremos, física y emocionalmente. BE OPEN ahora le otorgará a Isabella una beca de € 500.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, seleccionó a su artista favorito entre los centroamericanos: Aziel Barrientos es un artista de Tegucigalpa, graduado de la Universidad Católica de Honduras.

En octubre, el concurso se centró en el sur de África. El concurso regional se desarrolla en paralelo al trabajo habitual de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes a 20 nuevos artistas para la galería y el público nombra al Artista del Mes y del Año.

