BE OPEN Art felicita a los ganadores del concurso en el sur de Asia

(Información remitida por la empresa firmante)

LUGANO, Suiza, 23 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería en línea creada por BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina, anuncia los ganadores de la primera etapa del Concurso de Arte Regional BE OPEN en 2025 que cubrió el sur de Asia: Bangladesh, Bután, India, Pakistán, Nepal, Afganistán y Sri Lanka.

En enero, Malinda Jayasinghe, artista visual de Gampaha, Sri Lanka, fue elegida Artista del Mes. Su obra explora temas como el privilegio religioso, racial y de género, así como la complicidad en la opresión estructural mediante el dibujo, la pintura y la escultura, y la experimentación con materiales no convencionales como la madera, el hormigón y el vidrio. Artista autodidacta, comenzó su carrera artística en 2019 tras completar una licenciatura en Economía y Finanzas. Su práctica evolucionó tras estudiar Historia del Arte en el Colectivo Internacional de Artistas Theertha.

En febrero, el título le fue otorgado a Khando Wangmo, de Mongar, Bután. Nacida en 1996, desde pequeña se inspiró en las pinturas de su hermano. Esta temprana inspiración impulsó su determinación de dedicarse al arte, lo que la llevó a unirse a VAST, una reconocida ONG que promueve, apoya y apoya activamente a artistas locales en Bután, en 2020.

Tandin Chophel, artista autodidacta de Timbu, Bután, se convirtió en el artista regional de marzo. Tandin comenzó a dibujar y pintar en 2018. Trabajando con óleo, acrílico y acuarela, explora la relación entre las emociones humanas y el mundo natural, impulsado por su pasión por capturar la belleza efímera de la naturaleza y el tiempo. Sin formación artística formal, Tandin ha estado investigando a los grandes artistas a través de libros.

Tandin Chophel ha sido elegido Artista de la Región del Sur de Asia y recibirá una beca de 500 euros. Además, Pema Yangdon, artista de técnicas mixtas de la misma ciudad de Timbu, Bután, recibirá otro premio en metálico por ser la artista elegida por el fundador de la región. Nacida en 1997, Pema ha sentido una pasión constante por el arte, considerándolo parte esencial de su vida. Yangdon disfruta de la fluidez de experimentar con diferentes medios y estilos, permitiendo que cada pieza se desarrolle según su inspiración y fluidez. Su intención es crear obras que provoquen asombro, ofreciendo quizás un abrazo reconfortante al espectador.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-art-felicita-a-los-ganadores-del-concurso-en-el-sur-de-asia-302435594.html