BE OPEN Art lanza la segunda competición regional de 2025 para apoyar a los artistas emergentes de Oceanía

LUGANO, Suiza, 27 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, ua galería en línea creada por BE OPEN, el centro de estudios humanitarios de Elena Baturina, continúa por tercer año consecutivo organizando BE OPEN Regional Art, el concurso regional para artistas emergentes cuyo objetivo es apoyar a aquellos cuyo arte mejor representa sus identidades regionales, culturales y étnicas.

En 2025, la comunidad de expertos de BE OPEN seguirá seleccionando a los artistas que mejor representen la tradición artística de una región para que formen parte de la galería BE OPEN Art y les ofrezcan mayor visibilidad.

La siguiente etapa del tercer año del programa abarcará los países de Oceanía: Australia, Timor Oriental, Fiyi, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Tradicionalmente, la etapa dura tres meses, y el ganador regional de Oceanía se anunciará y recibirá 500 euros a principios de julio. Este año, no solo cada ganador regional seleccionado por el público recibirá un premio en metálico, sino también el favorito del Fundador.

Mientras tanto, las obras de 20 artistas emergentes de los países mencionados se publicarán mensualmente en la galería en línea, y una votación pública seleccionará al Artista Regional del Mes. Al final de la etapa, uno de los ganadores mensuales se convertirá en el Artista de la Región, según la cantidad de votos del público y los miembros de la comunidad artística de BE OPEN.

El concurso regional se desarrolla en paralelo al trabajo regular de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan mensualmente a 20 nuevos artistas para la galería. Mediante votación en línea, se nombra al Artista del Mes y al Artista del Año.

Con el objetivo de apoyar el talento emergente, BE OPEN Art selecciona artistas en las primeras etapas de su carrera que priorizan la conciencia social y las soluciones estéticas a los problemas del mundo contemporáneo. El proyecto tiene como misión buscar nuevas figuras influyentes en el panorama artístico e invita a todos a contribuir.

BE OPEN es una iniciativa global para fomentar la creatividad y la innovación, un centro de estudios cuya misión es promover a las personas y las ideas de hoy para construir soluciones para el futuro. Es una iniciativa cultural y social apoyada por la filántropa y empresaria internacional radicada en Austria, Elena Baturina.

