BE OPEN Art: se revelaron los ganadores del concurso regional de Oceanía

LUGANO, Suiza, 7 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería online sin fines de lucro creada por el grupo de expertos humanitarios BE OPEN de Elena Baturina, anuncia los ganadores de la segunda etapa de BE OPEN Regional Art de este año, el concurso para artistas emergentes destinado a apoyar a aquellos cuyo arte mejor representa sus identidades regionales, culturales y étnicas, por tercer año ahora.

Para el concurso, la comunidad de expertos de BE OPEN selecciona artistas que representan la tradición artística de una región específica para darles mayor visibilidad. La fase finalizada recientemente abarcó los países de Oceanía: Australia, Timor Oriental, Fiyi, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

La etapa duró tres meses, y las obras de 20 artistas emergentes de los países mencionados se publicaron mensualmente en la galería en línea. El público votó para seleccionar al Artista Regional del mes. Al final de la etapa, según los votos del público y de la comunidad artística de BE OPEN, uno de los ganadores mensuales se convierte en el Artista de la Región.

Nuestra felicitación y la beca de 500 euros son para Huriana Kopeke-Te Aho, artista e ilustradora autodidacta cuyo trabajo está profundamente arraigado en su identidad maorí. A través de su arte, Huriana explora temas como el patrimonio cultural, la identidad y la intersección de las narrativas personales y colectivas. Su práctica busca desafiar y descolonizar las expresiones artísticas convencionales, a la vez que celebra las tradiciones culturales maoríes y del Pacífico.

Otra becaria de BE OPEN Regional Art es una decisión personal de Elena Baturina, fundadora de BE OPEN. La beca de 300 euros se otorga a Tania Calvo, artista emergente de Vanuatu. Inspirada por su diverso origen étnico y su profunda conexión con el patrimonio artístico de Vanuatu, Tania tiene un fuerte compromiso con la autoexpresión. Su mantra personal: Sé siempre tú mismo, infunde autenticidad y un espíritu vibrante en su arte.

BE OPEN expresa su más profundo agradecimiento a la Oceanic Art Society por su apoyo para llegar a los artistas de Oceanía.

Con el objetivo de apoyar el talento emergente, BE OPEN Art selecciona artistas en las primeras etapas de su carrera que priorizan la conciencia social y las soluciones estéticas a los problemas del mundo contemporáneo. El proyecto tiene como misión la búsqueda de nuevos referentes en la escena artística e invita a todos a contribuir.

