(Información remitida por la empresa firmante)

- BE OPEN celebra al jurado de Design Equality with Innovation: un concurso para estudiantes dedicado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

LUGANO, Suiza, 16 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- DESIGN EQUALITY with Innovation es la séptima edición del concurso internacional del programa centrado en los ODS, organizado por la iniciativa sociocultural BE OPEN y sus socios. El concurso está abierto a estudiantes y graduados de todo el mundo. Su objetivo es fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de los jóvenes para un futuro más próspero y sostenible.

Según el Departamento de Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas, el empoderamiento de las mujeres y las niñas desempeña un papel fundamental en la aceleración del crecimiento económico y el desarrollo social. BE OPEN defiende esta postura dedicando el concurso 2025/2026 al ODS nº 5, promoviendo así soluciones que impulsen la igualdad de género, satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas, y promuevan a las mujeres como innovadoras y emprendedoras.

BE OPEN premiará los mejores trabajos con becas de entre 2.000 € y 5.000 €, oportunidades educativas y viajes a un importante evento internacional centrado en la sostenibilidad.

Los proyectos ganadores serán seleccionados por un jurado internacional integrado por profesionales de la sostenibilidad, académicos, diseñadores y expertos en políticas y prácticas ambientales. En nombre de BE OPEN, la fundadora Elena Baturina dio la bienvenida a los miembros del jurado: "Estamos encantados de haber reunido a un panel tan extraordinario y diverso, y agradecemos profundamente el tiempo y la experiencia que el jurado está dispuesto a compartir con nuestros participantes y el público en general durante el concurso. Nos espera un periodo apasionante, lleno de trabajo arduo y descubrimientos asombrosos".

El jurado de este año está integrado por Barbara della Rovere, gestora de la comunidad de la Red de Campeones de la Innovación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Helen Watts, directora ejecutiva de Student Energy; Anna Kaplina, responsable de Asuntos Ambientales del Convenio de UNECE sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Largo Alcance y coordinadora de género de la División de Bosques y Medio Ambiente de UNECE; Peter Gamundani, especialista en sostenibilidad de Global Sustainable Solution Agents (GSSA); Anastasia Adamidou, de la Oficina de la Comisión para la Igualdad de Género de Chipre; Françoise Mlebinge, responsable de programas de SOLIFEDE-RDC; y Ajisafe Damilola Ifeoluwa, presidenta del capítulo de Foot Impact en Unilorin y fundadora de TerraYouth Africa.

El anuncio de los tres ganadores principales, seleccionados por el jurado, tendrá lugar a finales de mayo de 2026.

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