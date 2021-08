- BE OPEN y Cumulus anuncian a los ganadores finales de su International Student Design Competition en apoyo a los ODS de la ONU

LONDRES, 13 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Al lanzar el programa ODS, el antiguo secretario general de la ONU,Ban-Ki Moon , instó a los jóvenes a tomar las medidas necesarias: "Sea un ciudadano global. Actúe con pasión y compasión. Ayúdenos a hacer este mundo más seguro y más sostenible hoy y para las generaciones venideras que nos seguirán a nosotros." BE OPEN y Cumulus creen firmemente en el potencial creativo de los más jóvenes y en su capacidad para mirar el mundo con ojos nuevos y proponer ideas que nadie antes ha encontrado en este tiempo.

"Design for Sustainable Cities" recopiló cientos de presentaciones de estudiantes y graduados de las disciplinas de arte, diseño, arquitectura y medios de todo el mundo. El concurso busca fomentar la creación de soluciones innovadoras para ciudades más sostenibles. El foco del concurso es el ODS11: Ciudades y Comunidades Sostenibles de la ONU.

Además del Premio Principal (5.000 euros) y el Premio Ciudad Segura (2.000 euros) que se conceden por decisión del jurado internacional de expertos, existen dos premios más:

Una votación realizada de forma online definió al ganador del Premio al Voto Público (2.000 euros) - nuestra enhorabuena a Catalina Mutis Gutiérrez, Universidad de los Andes, Colombia. Catalina es una graduada en Arquitectura de Bogotá; Sus proyectos de Innovation Laboratory obtuvieron más de 5.000 votos. El Innovation Laboratory es un proyecto de rehabilitación urbana que permite la experimentación en áreas de la arquitectura como la vivienda, el espacio público y un centro de innovación en una manzana histórica en desuso de Bogotá.

El galardonado con el Premio Founder's Choice ha sido seleccionado por la fundadora de BE OPEN, Elena Baturina: 3.000 euros van para Dharan Koruduvar de la Universidad CEPT, India. Dharan está cursando una licenciatura en Diseño Urbano. Sva: A Vision of Self-sustenance gira en torno al vínculo creado entre la ciudad, la comida y los paisajes productivos. Dharan propone diseñar e introducir un 'sector ideal' para la producción de alimentos de forma cotidiana que se ocupe de los residuos, el agua, la energía, los alimentos por sí solo, y por ello mismo, que sea sostenible y autosuficiente.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, explicó acerca de su elección: "Me sorprendió la profundidad de la investigación realizada dentro de este proyecto. Se necesita mucho compromiso y determinación de cara a hacer frente a un problema de tanta importancia y escala. Considero que la pasión detrás del diseño de una solución sostenible para la ciudad de origen es muy entrañable. BE OPEN va a llevar a cabo todo lo posible para asegurarse de que todas estas soluciones sean vistas y escuchadas por aquellos capaces de convertirlas en nuestra realidad sostenible común".