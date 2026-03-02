BE OPEN elogia a los jóvenes por contribuir al cambio sostenible durante el WSED

(Información remitida por la empresa firmante)

- BE OPEN elogia a los jóvenes por contribuir al cambio sostenible durante el Día Mundial de la Energía Sostenible

LUGANO, Suiza, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN tuvo la oportunidad de presentar su programa de competición centrado en la sostenibilidad durante la presentación de pósteres durante la Conferencia de Jóvenes Investigadores en Energía y otros eventos del Día Mundial de la Energía Sostenible (WSED), celebrados del 24 al 27 de febrero en Wels, Austria.

Este evento es una conferencia anual líder sobre la transición energética y la neutralidad climática, con participantes de más de 60 países. En el marco del WSED, la Conferencia de Jóvenes Investigadores en Energía presenta el trabajo y los logros de jóvenes investigadores en los campos de la eficiencia energética y la biomasa. La conferencia ofrece a los participantes la oportunidad de interactuar con investigadores, expertos del sector, funcionarios nacionales y de la UE, y organizaciones del sector público de todo el mundo.

BE OPEN aprovechó esta magnífica oportunidad para promocionar los resultados y las ambiciones de su propio programa de competición de siete años de duración, centrado en la sostenibilidad, para estudiantes y recién graduados. Este programa premia las soluciones más vanguardistas y prometedoras con premios económicos y la oportunidad de conectar con responsables de la toma de decisiones en los eventos de sostenibilidad más importantes.

El programa de BE OPEN se centra en un ODS específico cada año para concienciar y fomentar la resolución de problemas entre jóvenes profesionales en los campos creativos y de ingeniería.

En nombre de BE OPEN, la fundadora Elena Baturina, con sede en Austria, expresó su gratitud por la oportunidad de hablar sobre la formación de nuevos líderes en sostenibilidad para la comunidad global: "A través de nuestros concursos, reconocemos, promovemos, apoyamos financieramente y celebramos las mejores ideas de diseño de jóvenes de todo el mundo. Muchos de ustedes pronto se convertirán en la vanguardia de las industrias de energía sostenible y serán una inspiración para los jóvenes innovadores del futuro. Para contribuir a esta causa, en BE OPEN seguiremos ofreciendo una plataforma para el debate, el intercambio de ideas y la autoformación; para impulsar la confianza de los jóvenes y ayudarlos a comprender su importancia para forjar el futuro".

BE OPEN funciona como un centro de investigación cuya misión es promover a las personas y las ideas de hoy para construir soluciones para el futuro. Fue creado y cuenta con el apoyo constante de la filántropa y empresaria Elena Baturina, quien ha invertido en energías renovables e investigación desde 2014. BE OPEN se creó para impulsar la creatividad intelectual mediante un sistema de conferencias, concursos, exposiciones, clases magistrales y eventos culturales.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-elogia-a-los-jovenes-por-contribuir-al-cambio-sostenible-durante-el-wsed-302701409.html