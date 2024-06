(Información remitida por la empresa firmante)

BE OPEN felicita a los primeros ganadores de Design Your Climate Action, concurso internacional centrado en el ODS#13

LONDRES, 24 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El Jurado de Design Your Climate Action ha evaluado todas las propuestas presentadas en las categorías de aumento de la resiliencia y la adaptación, energía del cambio y soluciones que ofrece la naturaleza, y ha nombrado a los ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Design Your Climate Action es el último concurso internacional desarrollado por la iniciativa educativa BE OPEN. Está abierto a todos los estudiantes y recién graduados de todo el mundo. El concurso tiene como objetivo fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de los más jóvenes para un futuro más próspero y sostenible.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN comentó sobre la finalización del proyecto: "Estoy segura de que involucrar a los jóvenes en el debate centrado en la agenda de los ODS es una forma muy saludable no solo de crear conciencia sobre la sostenibilidad, sino también de alentar para la creación de soluciones reales capaces de contribuir a lograr un futuro sostenible. Nos sorprende continuamente el nivel de propuestas que recibimos cada año para los concursos centrados en los ODS. Vemos trabajo duro e inteligencia, compromiso y creatividad, y no podemos evitar creer que las generaciones más jóvenes pueden marcar una diferencia real e inspirar cambios para todos nosotros".

El Primer Premio de 5.000 euros es para Darcy Rincón y Michelle Aljure, estudiantes de Biodiseño de la Universidad de los Andes, Colombia, para Inspira System . Este proyecto tiene como objetivo introducir y promover el cultivo de espirulina en barrios de bajos ingresos de Bogotá. La iniciativa apunta a combatir la desnutrición, crear nuevas oportunidades de ingresos y mejorar la sostenibilidad ambiental en comunidades vulnerables.

El Segundo Premio de3.000 euros es para Granny Lesiamang y su empresa emergente Clauseph BioFuels en Botswana, para Clean Cooking Project . Su objetivo es diseñar, fabricar y distribuir estufas de biomasa de bajo coste y eficiencia energética que reducen el consumo de combustible de biomasa, disminuyen la inhalación de humo y las emisiones de carbono. El proyecto también desarrolla combustible de biomasa sólida limpia con madera derivada de árboles invasores, que proliferan en las tierras agrícolas de Botswana.

El Tercer Premio de 2.000 euros es para Emilia Ziolek, una estudiante de Diseño y Tecnología de Productos de la Universidad de Limerick (Irlanda) por el concepto de Tidal Energy Turbine Form Redesign with Biomimicry . Es el primer paso hacia un nuevo diseño de turbinas sin aspas con hidroalas. Su diseño aerodinámico reduce el impacto en la vida marina al eliminar las aspas giratorias y mejora la eficiencia en la conversión de energía. Emilia sugiere que las hidroalas funcionan aprovechando la sustentación generada por el flujo de agua, lo que les permite capturar energía con menor resistencia y mayor efectividad.

El premio de elección del fundador será asignado pronto por la fundadora de BE OPEN, Elena Baturina. El ganador del premio del voto del público se decidirá por la mayoría de los votos en una votación abierta en línea.

Design Your Climate Action es la quinta competición del programa dedicado a los ODS desarrollado por BE OPEN. Cada año, la fundación elige centrarse en un objetivo en particular y hasta ahora ha cubierto el ODS 12: Consumo y producción responsables, el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 2: Hambre cero y el ODS 7: Energía asequible y no contaminante.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-felicita-a-los-primeros-ganadores-de-design-your-climate-action-302180234.html