BE OPEN lanza Design Equality with Innovation: concurso para estudiantes centrado en los ODS

BE OPEN lanza Design Equality with Innovation: concurso para estudiantes centrado en el Programa para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

LUGANO, Suiza, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DESIGN EQUALITY with Innovation es la séptima competición internacional del programa centrado en los ODS de la iniciativa sociocultural BE OPEN y sus socios. La competición está abierta a estudiantes, graduados y jóvenes profesionales. Su objetivo es fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de jóvenes creativos para un futuro más próspero y sostenible.

Según el Departamento de Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas, el empoderamiento de las mujeres y las niñas desempeña un papel fundamental para acelerar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. La plena participación de las mujeres en el mercado laboral incrementaría el crecimiento económico en más de un 10 %.

BE OPEN desea sumarse al fomento de la participación de las mujeres en la innovación, las iniciativas comunitarias y las pequeñas empresas sostenibles. Para ello, dedica el concurso 2025/2026 a contribuir al logro del ODS n° 5, que consiste en promover soluciones que defiendan la igualdad de género, satisfagan las necesidades de mujeres y niñas, y promuevan a las mujeres como innovadoras y emprendedoras. BE OPEN premiará los mejores trabajos con becas de entre 2.000 y 5.000 €, oportunidades educativas y un viaje a un importante evento internacional centrado en la sostenibilidad.

La emprendedora y filántropa internacional Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, habla sobre el proyecto: "Durante los últimos seis años, en BE OPEN hemos trabajado para apoyar los ODS organizando concursos internacionales de diseño para estudiantes. Cada edición nos ha impresionado sin excepción con proyectos excepcionales, bien documentados y creativos de jóvenes de todo el mundo. En esta ocasión, esperamos aprovechar la audacia intelectual y el poder creativo de los jóvenes para acercarnos a la igualdad y el empoderamiento de las niñas y las mujeres, creando así más líderes del cambio sostenible".

En un mundo en rápida evolución, los desafíos globales se vuelven cada vez más complejos e interrelacionados. Se necesitan enfoques innovadores para mejorar nuestra respuesta y adaptación a este entorno cambiante, donde los métodos establecidos no siempre garantizan un impacto. Alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular el objetivo de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones.

BE OPEN cree firmemente que la creatividad es fundamental para la transición hacia una existencia sostenible. Para alcanzar los ODS, la humanidad necesita pensamiento y acción creativos. El diseño desempeña un papel crucial como instrumento o vehículo para la implementación de los ODS de la ONU.

