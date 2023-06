BE OPEN organizará una exposición en Chipre para celebrar a los artistas emergentes del Mediterráneo oriental

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 19 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria internacional y filántropa Elena Baturina, está organizando una exposición de arte en Nicosia, Chipre.

La exposición dedicada a celebrar a los artistas emergentes del Mediterráneo Oriental tendrá lugar en el Centro de Artes Visuales e Investigación (CVAR) y mostrará las obras de arte seleccionadas por el público y los expertos de la comunidad BE OPEN en el curso del concurso de Arte Regional BE OPEN, así como una selección de imágenes de jóvenes artistas chipriotas.

A principios del año 2023, BE OPEN comenzó a seleccionar a aquellos jóvenes artistas que mejor representan la tradición artística del Mediterráneo Oriental para presentarlos en la galería de arte BE OPEN y participar en el concurso de Arte Regional BE OPEN para ofrecerles una mayor visibilidad.

Cada mes, se publicaban en la galería en línea obras de 20 artistas emergentes de Chipre, Turquía, las islas griegas del Dodecaneso y los países del Líbano, Siria, Palestina, Israel, Jordania y Egipto, para que el público seleccionara al Artista Regional del Mes.

Según la cantidad general de votos, Jovanna Theodosiou se ha convertido en la Artista de la Región del Mediterráneo Oriental. Jovanna estudió Bellas Artes en la Universidad de Kingston, Reino Unido, y actualmente vive y trabaja en Nicosia, Chipre. Como ganadora regional, obtiene un premio en metálico de 500 euros y una importante representación en la exposición.

La exposición de arte regional BE OPEN estará abierta del 5 al 21 de junio con entrada gratuita en el Centro de Artes Visuales e Investigación (285 Ermou Street, Nicosia, 1017).

BE OPEN Regional Art es una serie de concursos para artistas emergentes, destinados a apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas. Cada etapa regional tiene una duración de tres meses, por lo que se realizarán cuatro etapas al año, nombrándose un ganador para cada una de ellas. Los ganadores regionales obtienen el premio en metálico de 500 euros, mientras que una selección de las obras de arte que mejor representan la región constituye una exposición, con el fin de compartir el arte con el público en general y celebrar a los artistas involucrados. La etapa en curso del programa regional se lleva a cabo en el Caribe, y luego BE OPEN Regional Art viajará al sudeste asiático y África central a finales de año.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-organizara-una-exposicion-en-chipre-para-celebrar-a-los-artistas-emergentes-del-mediterraneo-oriental-301828963.html