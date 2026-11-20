(Información remitida por la empresa firmante)

LUGANO, Suiza, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En 2026, la galería en línea BE OPEN Art ha organizado un concurso dentro de su programa plurianual Art Limitless, dedicado al ODS n° 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El programa se diseñó de forma específica de cara a organizar concursos, seminarios web, clases magistrales y otras fuentes de conocimiento y orientación para apoyar la creación artística sostenible, a los artistas y la inclusión en el arte.

El ODS n° 12 busca transformar la forma en que se producen y consumen los bienes para promover la eficiencia de los recursos y la transición a una economía circular. El sector creativo desempeña un papel fundamental en este sentido, liderando el camino con ideas de creación sostenible, reducción de residuos y sensibilización e inspiración pública.

Con el objetivo de dar visibilidad a estos artistas y sus creaciones, BE OPEN Art publica mensualmente una selección de obras en su galería en línea, invitando al público a votar y elegir al Artista del Mes. Uno de ellos resultará ganador tras la evaluación de un jurado internacional de expertos voluntarios, que decidirá quién recibirá la subvención de 1.000 euros:

Leah Fanning, fundadora y propietaria de Natural Earth Paint (Estados Unidos), experta en soluciones de producción sostenible;

Carole Collet, profesora de Diseño para Futuros Sostenibles en Central Saint Martins, UAL (Reino Unido), experta en biodiseño y diseño regenerativo;

Veronica Sekules, directora y curadora de GroundWork Gallery (Reino Unido), defensora del arte ecológico;

Sacha Kagan, investigadora asociada y profesora adjunta en la Universidad Leuphana de Lüneburg (Alemania), asesora en arte y desarrollo sostenible;

Christian Bernard Singer, profesor de la Facultad de Arte de la Universidad OCAD (Canadá), artista, educador, curador y experto en comités de concesión de subvenciones.

La fundadora de BE OPEN, la filántropa internacional Elena Baturina, declaró: "Estamos encantados por haber conseguido reunir a un jurado tan extraordinario y diverso, y agradecemos profundamente el tiempo y la experiencia que comparten con nuestros participantes y el público en general. Para BE OPEN, poder apoyar a artistas comprometidos con la sostenibilidad significa proporcionar nuevas perspectivas y visiones para la sociedad. Esperamos que el concurso les impulse a seguir fusionando la creatividad y la acción ambiental, transformando su arte en una poderosa experiencia humana compartida e inspiradora para todos".

El programa Art Limitless se lanzó en el año 2025, dedicando su primer año a la inclusión en las artes. La galería destacó obras de artistas que presentan alguna discapacidad y que demostraban el poder beneficioso de la creatividad y la inclusión.

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