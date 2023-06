BE OPEN presentó un concurso centrado en los ODS en la World Climate Industry EXPO en Busan, Corea

Elena Baturina, Founder of BE OPEN Foundation

-BE OPEN presentó un programa de concurso para estudiantes centrado en los ODS en la World Climate Industry EXPO en Busan, Corea

LONDRES, 2 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- La World Climate Industry EXPO de Busan se convirtió en una gran oportunidad para BE OPEN de presentar su programa centrado en los ODS y, en particular, el concurso de diseño para estudiantes en curso Better Energy by Design centrado en el ODS 7 de las Naciones Unidas: Energía limpia y asequible para los principales visionarios de la sostenibilidad y empresas responsables de la región asiática y el mundo.

Organizada por agencias gubernamentales de Corea, la EXPO mostró las últimas tecnologías y políticas en el entorno climático mundial y la industria energética para hacer frente a la crisis climática.

La Zona de Energía Limpia y la Zona de Eficiencia Energética de la EXPO reunieron a representantes de las principales empresas y organizaciones internacionales que desarrollan, promueven y emplean tecnologías y políticas innovadoras neutras en carbono. Tecnologías similares están presentes en las presentaciones que BE OPEN recibió para el concurso Better Energy by Design, que debían relacionarse con una de las siguientes categorías: impulsado por renovables, ahorrar más energía y reducir la brecha energética.

En su discurso a los organizadores, expositores y visitantes de la World Climate Industry EXPO, la fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, dijo: "La World Climate Industry EXPO es una plataforma increíble para el debate, el intercambio de ideas y soluciones destinadas al desarrollo sostenible y eficiente de la industria de la energía por el esfuerzo conjunto de los organizadores y participantes. Del mismo modo, BE OPEN ofrece a la comunidad creativa global una plataforma nutritiva para la comunicación, el intercambio de ideas no convencionales, orientación, tutoría y apoyo. Mientras le invita a ver los proyectos seleccionados por Better Energy por Design, estamos seguros de que esas nuevas soluciones no convencionales pueden servir como información, inspiración o incluso oportunidades de inversión para analizar."

El concurso Better Energy by Design fue desarrollado por BE OPEN para fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de creativos más jóvenes, para un futuro más próspero y sostenible; y estuvo abierto a estudiantes, graduados y jóvenes profesionales que se especializan en los campos del arte, el diseño, la arquitectura y los medios a nivel mundial.

En este momento, el panel del jurado internacional está finalizando la evaluación de las entradas del concurso, y en breve se anunciarán los ganadores. Cinco personas y equipos creativos recibirán premios (entre 2.000 y 5.000 euros) y la oportunidad de visitar un importante evento relacionado con los ODS.

El objetivo del programa del concurso es dar a conocer los ODS y contribuir a su consecución mediante el reconocimiento y la promoción de las mejores ideas que encarnan y promueven sus principios y objetivos.

