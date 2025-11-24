BE OPEN recibe la acreditación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(Información remitida por la empresa firmante)

LUGANO, Suiza, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN ha obtenido el estatus de observador ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tras presentar una solicitud que describe su programa educativo plurianual dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta acreditación marca un hito importante en el progreso de BE OPEN en su apoyo a enfoques creativos en diversas áreas de la actividad humana, con el fin de lograr un futuro mejor y más sostenible.

En 2019, BE OPEN decidió centrar gran parte de sus operaciones en contribuir a la sensibilización sobre la necesidad de resolver los problemas actuales y urgentes del mundo, formulados por los ODS de las Naciones Unidas. La fundación desarrolló un programa centrado en los ODS para motivar a los jóvenes a convertirse en líderes del cambio sostenible. Para ello, BE OPEN premia los mejores proyectos con subvenciones, les ofrece una plataforma para el debate y el intercambio de ideas, y oportunidades de autoformación y autopromoción.

Así, con seis concursos finalizados y uno en curso, BE OPEN apoya y premia continuamente a jóvenes creativos que desarrollan soluciones para transformar sistemas deficientes y crear mejores condiciones para un mundo equitativo y ambientalmente próspero.

Como organización acreditada y observadora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, BE OPEN puede participar en reuniones como observador y aportar ideas.

BE OPEN se enorgullece de ser una organización acreditada por el PNUMA y tener la oportunidad de colaborar con las organizaciones ambientales más influyentes y comprometidas del mundo, e impulsar el avance hacia políticas y prácticas más sostenibles. La fundación se complace en recibir y compartir conocimientos, experiencias y visiones con la mayor comunidad de personas apasionadas por el progreso sostenible.

El estatus de observador del PNUMA proporcionará a BE OPEN nuevas oportunidades para participar activamente en uno de los diálogos más importantes de la actualidad sobre la participación de jóvenes creativos en la formulación de políticas ambientales internacionales.

