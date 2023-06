(Información remitida por la empresa firmante)

-BE OPEN Regional Art: la exposición de arte del Mediterráneo Oriental rindió homenaje a jóvenes artistas de la región

LONDRES, 29 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Regional Art: el concurso del Mediterráneo Oriental llegó a su fin el 22 de junio, tras haberse prorrogado una semana. La exposición fue organizada por BE OPEN Art, un proyecto de galería de arte en línea de la BE OPEN Foundation, una iniciativa humanitaria de la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina.

La exposición se inauguró el 1 de junio en el Centro de Artes Visuales e Investigación de Nicosia, con el fin de dar a conocer a los artistas emergentes del Mediterráneo Oriental y mostró las obras de arte seleccionadas en el transcurso de un concurso regional que duró de enero a marzo de 2023.

BE OPEN Art celebró una ceremonia de entrega de premios una semana después de la exposición, para homenajear a la Artista de la Región Jovanna Theodosiou, así como a Chrystalla Tsiamparta, Aya Abou Hawash, Christina Kyriakou, Abdelrahman Mahmoud, Jamilee Doueihy, Dimitrios Ikonomou, Nicolaou Pantelis y Elena Adamou, cuyas obras presentaba con orgullo la exposición.

A la exposición asistieron artistas y sus familias, representantes de los Ministerios de Educación y Cultura de Chipre, del ayuntamiento de Nicosia, miembros de las comunidades académica, artística y empresarial, invitados de la isla, etc.

La exposición contó con el cordial apoyo de la Ministra de Educación de Chipre, la Dra. Athena Michaelidou, que se congratuló de que "la juventud creativa chipriota se beneficie de la iniciativa internacional de BE OPEN, que ofrece un apoyo muy necesario a los jóvenes artistas", y expresó su esperanza de que "este tipo de proyectos filantrópicos ayuden a que más de nuestros jóvenes creativos sean reconocidos y apreciados en Chipre y a escala internacional".

La Presidenta de Asuntos Europeos de Chipre, Eleni Loukalidou, señaló que "las artes visuales siempre han desempeñado un papel inmenso en la expresión de lo que somos como persona, como pueblo, como parte del mundo más grande. Gracias a BE OPEN Regional Art y a esta exposición, más gente conocerá los nombres de los jóvenes y talentosos chipriotas", y deseó a todos los artistas un gran futuro.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, dio las gracias a los participantes e invitados a la exposición, y recordó el propósito de BE OPEN Art, que es "mostrar y apoyar a los talentos emergentes de todo el mundo que merecen ser vistos y tener la oportunidad de opinar sobre el arte".

BE OPEN Regional Art está ultimando su próxima etapa, dedicada a explorar y revelar al mundo el arte contemporáneo de la región del Caribe, y se prepara para anunciar el próximo ganador regional.

