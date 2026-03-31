"Be your own CRVSH": la colección cápsula de Verónica Díaz y Miniland para el día a día del bebé

Verónica Díaz - Be your own CRVSH - Miniland

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de marzo de 2026.-

Esta colección, compuesta por tres termos —uno para líquidos y dos para sólidos— y una bolsa isotérmica para termos y biberones, ha sido diseñada junto a la reconocida creadora y ya está disponible en El Corte Inglés y en tiendas especializadas de puericultura

Miniland, empresa española con más de 60 años de experiencia en productos para el bebé, se une a Verónica Díaz, conocida en redes como Just Coco y fundadora de la firma de moda y bolsos CRVSH, para presentar "Be your own CRVSH", una colección cápsula de accesorios pensados para acompañar los momentos de alimentación y paseo del bebé.



La colección, compuesta por un termo para líquidos, dos termos para sólidos en diferentes tamaños y una bolsa isotérmica para transportar termos y biberones, destaca por combinar funcionalidad, diseño y practicidad para el día a día de las familias. Los productos ya están disponibles en la web de Miniland, así como en la tienda online y tiendas físicas de El Corte Inglés, además de en tiendas especializadas en puericultura.



CRVSH by JustCoco x Miniland fue presentada el pasado 25 de marzo en un evento celebrado en El Corte Inglés de Málaga, ciudad natal de Verónica. El acto reunió a prensa, creadoras de contenido y público general, que pudieron conocer de primera mano el proyecto, conversar con Verónica Díaz y disfrutar de descuentos y regalos exclusivos.



Miniland cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la puericultura, especializándose en el diseño, fabricación y distribución de productos de alta calidad para el bebé. Desde sus inicios, la compañía ha apostado por la innovación y el desarrollo de soluciones prácticas que faciliten el día a día de las familias y contribuyan al desarrollo integral de los niños y niñas. Actualmente, Miniland está presente en más de 60 países y destaca por su compromiso con la infancia.



Por su parte, Verónica Díaz, conocida en redes sociales como Just Coco, es una reconocida creadora de contenido española especializada en moda, belleza y estilo de vida familiar. Con más de 700.000 seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama digital en el ámbito del lifestyle. Además de su trabajo como creadora de contenido, es emprendedora y fundadora de la firma de moda CRVSH. A nivel personal, está casada con el escritor superventas Javier Castillo y juntos comparten en redes su vida como familia, conocida entre sus seguidores como Familia Coquetes.



En palabras de Verónica Díaz, madre de tres niños: "Esta colección creada junto a Miniland es una extensión natural de CRVSH y de mi forma de vivir la maternidad: con intención, calma y sensibilidad. Son accesorios pensados para acompañar algunos de los momentos más cotidianos y especiales con los bebés, como la alimentación o los paseos".



Almudena Richart, Marketing Manager de Miniland, señala: "Esta colaboración refleja nuestro compromiso por seguir desarrollando productos que acompañen a las familias en su día a día, combinando funcionalidad, diseño y calidad. Trabajar junto a Verónica nos ha permitido crear una colección muy cuidada y alineada con las necesidades reales de los padres y madres".



Con esta colaboración, Miniland y CRVSH refuerzan su apuesta por ofrecer productos que combinan diseño, funcionalidad y cuidado del bebé. La colección CRVSH x Miniland se presenta así como una propuesta que une la experiencia de una empresa líder en puericultura con la visión creativa de una de las influencers más reconocidas del panorama nacional.







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