(Información remitida por la empresa firmante)

-Beatbot presenta el primer limpiador de piscinas con sentido para actuar del mundo junto con un limpiador de bomba doble exclusivo en el segmento con retorno autónomo a la superficie

AquaSense 3 lleva la inteligencia de limpieza autónoma a un nuevo nivel, mientras que Sora Neo R combina una limpieza potente, una recuperación sin esfuerzo y un cuidado integrado del agua. Ambos debutan en Piscine Global Europe y Pool Spa Patio Expo 2026.

RICHMOND, Texas, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, un líder mundial en robótica inteligente para piscinas, presentó sus últimas innovaciones, AquaSense 3 y Sora Neo R, en dos importantes eventos del sector: Piscine Global Europe 2026, en Lyon (Francia), y Pool Spa Patio Expo 2026, en Nueva Orleans (Estados Unidos).

Con un lanzamiento simultáneo en Europa y Norteamérica, estos dos robots limpiapiscinas inalámbricos representan un avance significativo hacia un mantenimiento de piscinas inteligente y sin esfuerzo. AquaSense 3 es el primer robot limpiapiscinas del mundo con tecnología de detección y acción, que ofrece una limpieza más profunda, una cobertura más completa de la piscina y una mayor constancia en los resultados gracias a una inteligencia autónoma mejorada. Por su parte, el Sora Neo R incorpora dos características únicas en su segmento de precio: un sistema de doble bomba que garantiza una potente succión y la función de retorno autónomo a la superficie, que facilita su recuperación. Además, ofrece un sistema integrado de tratamiento del agua en un diseño ligero, pensado principalmente para piscinas elevadas. Ambos modelos reflejan el compromiso de Beatbot por hacer que la tecnología avanzada de limpieza de piscinas sea más inteligente, accesible y eficaz.

Sora Neo R: Robot con doble bomba, retorno autónomo a la superficie y tratamiento de agua integrado, único en su segmento de precio

Diseñado principalmente para piscinas elevadas y compatible también con piscinas enterradas sencillas de fondo plano, el Sora Neo R combina una limpieza potente, una fácil recuperación y un sistema integrado de tratamiento del agua en un robot ligero, disponible a un precio más asequible.

En su núcleo se encuentra el primer y único sistema de limpieza de doble bomba en su segmento de precios, que ofrece un caudal combinado de aproximadamente 19 m/h (5.000 GPH). Su potente succión, combinada con cepillos de rodillo frontales activos y orugas de gran agarre, permite fregar el fondo, las paredes y la línea de flotación de la piscina, manteniendo al mismo tiempo una tracción estable. El resultado es una limpieza profunda que reduce la necesidad de realizar un cepillado manual.

El Sora Neo R va más allá de la simple eliminación de residuos: también cuida el agua. Su sistema integrado de purificación de agua admite pastillas clarificadoras —desarrolladas por Beatbot— para eliminar la turbidez, o bien pastillas de cloro compatibles para contribuir a la desinfección. Mientras el robot limpia, su movimiento y el flujo de sus bombas ayudan a distribuir el tratamiento elegido de manera uniforme por toda la piscina, integrando la limpieza física y el cuidado del agua en una sola rutina.

La comodidad está presente en cada etapa de su uso. Al finalizar la limpieza o cuando el nivel de batería es bajo, el Sora Neo R asciende automáticamente a la superficie, expulsa el agua y se sitúa en el borde de la piscina para facilitar su recogida, manteniéndose a flote. Si el dispositivo se aleja, es posible acercarlo de nuevo al borde mediante la aplicación Beatbot. Toda esta potencia no supone un aumento excesivo de peso: con solo 7,2 kg (15,8 lb), el Sora Neo R resulta fácil de levantar y transportar.

Al combinar un sistema de limpieza de doble bomba, la función de retorno autónomo a la superficie y un sistema integrado de tratamiento del agua en un diseño ligero, Sora Neo R aúna un potente rendimiento de limpieza con una mayor comodidad para el mantenimiento diario de la piscina.

AquaSense 3: El primer limpiafondos del mundo con tecnología de detección y acción eleva la inteligencia en la limpieza autónoma a un nuevo nivel

AquaSense 3 supone un gran avance en la limpieza inteligente de piscinas, al incorporar una avanzada tecnología de visión basada en IA que ofrece una experiencia de limpieza más autónoma y eficiente.

AquaSense 3 es el primer limpiafondos del mundo con tecnología de detección y acción. En el núcleo de este avance se encuentra Sense-to-Act, un sistema de inteligencia integrado que combina cuatro capacidades clave exclusivas desarrolladas por Beatbot: inteligencia espacial, inteligencia visual, inteligencia de toma de decisiones e inteligencia de verificación. Estas capacidades trabajan de forma conjunta para otorgar a AquaSense 3 el control sobre todo el proceso de limpieza, desde la percepción hasta la acción y la verificación final.

El proceso comienza con el mapeo. AquaSense 3 utiliza la tecnología Smart 2D Mapping para crear un mapa preciso del fondo de la piscina. A continuación, el sistema de navegación inteligente CleverNav™ planifica rutas eficientes adaptadas a la configuración de la piscina. Sin embargo, AquaSense 3 no se limita a seguir una trayectoria preestablecida: gracias a la visión por IA HybridSense, capaz de reconocer más de 40 tipos de residuos, entra en acción la función de búsqueda mediante IA, que escanea el fondo, detecta los residuos visibles y se dirige directamente hacia ellos. Posteriormente, el robot aborda los bordes y limpia el fondo de forma sistemática siguiendo un patrón en forma de S. Y, justo cuando parece que el trabajo ha terminado, interviene la función verificación final mediante IA: el dispositivo vuelve a escanear la superficie, identifica cualquier residuo restante y regresa para realizar una limpieza específica final. Este proceso coordinado permite mejorar la exhaustividad, la cobertura y la uniformidad de la limpieza.

La verdadera innovación reside en la forma en que estas tecnologías avanzadas colaboran entre sí. AquaSense 3 mapea, observa, toma decisiones, busca residuos, limpia y supervisa su propio trabajo, encargándose de todo el proceso de limpieza. Para necesidades de limpieza más ligeras, la función limpieza rápida mediante IA se centra en los residuos visibles dispersos sin necesidad de completar un ciclo de limpieza de todo el fondo, lo que reduce el tiempo de limpieza hasta en un 50 % en comparación con el modo de limpieza estándar.

Su sistema de limpieza automatizado abarca incluso zonas que, tradicionalmente, requerían atención manual. La limpieza en plataformas poco profundas comienza ahora a partir de solo 18 cm, gracias a nuevos sensores específicos diseñados para evitar caídas y garantizar una cobertura más eficiente. Con una autonomía de hasta cinco horas, el dispositivo cuenta con la capacidad necesaria para afrontar rutinas de limpieza más exigentes. Además, su recuperación resulta más predecible: en lugar de detenerse en el borde más cercano, el AquaSense 3 regresa cerca de su punto de entrada original, permitiendo a los propietarios saber exactamente dónde encontrarlo.

Gracias a estas funciones integradas, el AquaSense 3 ofrece una experiencia de limpieza de piscinas más inteligente y autónoma, que requiere una menor intervención manual.

Precios

El Sora Neo R estará disponible con un precio de venta al público recomendado (PVP) de 599 €, mientras que el AquaSense 3 tendrá un PVP de 1.699 €.

Acerca de Beatbot

Beatbot es una de las marcas de robots para la limpieza de piscinas de más rápido crecimiento a nivel mundial. Impulsada por la innovación constante, permite a las personas disfrutar al máximo de sus piscinas y enriquecer su vida cotidiana. Con la misión de replantear el cuidado de las piscinas mediante la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con cerca de 545 patentes o solicitudes de patente, y su equipo está compuesto en un 60 % por expertos en investigación y desarrollo (I+D). La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas que destacan por ser inteligentes, fáciles de usar y poseer un diseño excepcional. Al establecer un nuevo estándar de vida, Beatbot logra que su tecnología pase a un segundo plano, devolviendo a los usuarios su tiempo, su tranquilidad y el orgullo por su espacio.

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