(Información remitida por la empresa firmante)

-Beatbot presenta Sora 30, ganadora del premio iF DESIGN AWARD 2026, junto con Sora 10 para una limpieza de primavera sin esfuerzo

Una innovación galardonada que convierte el cuidado inteligente de la piscina en una expresión de estilo de vida sencilla.

BERLIN, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, líder mundial en robótica innovadora para piscinas, da la bienvenida a la primavera con el lanzamiento de dos nuevas incorporaciones a su línea Sora: el Beatbot Sora 30, ganador del premio iF DESIGN AWARD 2026, y el Beatbot Sora 10, un nuevo modelo básico diseñado para facilitar la limpieza inteligente de piscinas. Creada para un mantenimiento fiable y sin complicaciones, la nueva serie Sora ayuda a los propietarios de piscinas a afrontar la limpieza estacional con un rendimiento potente y un diseño inteligente.

Los nuevos robots para piscinas de la serie Beatbot Sora ofrecen una limpieza completa en suelos, paredes, líneas de flotación y plataformas. Tanto el Beatbot Sora 30 como el Beatbot Sora 10 cuentan con una potente succión de 6.800 GPH, un depósito de residuos ultragrande de 5 litros con filtración de 150 μm y un sistema de estacionamiento inteligente para facilitar su recuperación, lo que ayuda a los propietarios de piscinas a mantener el agua más limpia con menos esfuerzo. Estos dos robots inalámbricos también presentan llamativos detalles de color que contrastan con un elegante acabado en negro intenso, añadiendo un toque visual moderno que complementa cualquier entorno de piscina.

Diseñados para un rendimiento constante, estos robots buscan activamente las zonas poco profundas y las plataformas, garantizando una mayor cobertura de la piscina. Gracias a la innovadora estructura HydroBalance de Beatbot, ofrecen una potente succión y un movimiento estable durante todo el proceso de limpieza.

La galardonada Beatbot Sora 30 se distingue además por su diseño refinado y minimalista, con contornos suaves, líneas fluidas y una estructura distintiva que le confiere un aspecto inconfundible, integrándose a la perfección en cualquier entorno. Su batería de 10.000 mAh optimiza el rendimiento, ofreciendo hasta cinco horas de limpieza continua para ciclos de limpieza más prolongados.

Beatbot Sora 30 está disponible con un precio de venta recomendado de 899 €, mientras que Beatbot Sora 10 tiene un precio de 699 €. Los consumidores ya pueden realizar sus pedidos en la página web oficial de Beatbot y en Amazon.

Para ofrecer a los propietarios de piscinas más opciones y facilitar aún más el mantenimiento de primavera, Beatbot también ha lanzado su promoción de limpieza de primavera. Por tiempo limitado, algunos productos seleccionados tienen hasta un 35 % de descuento en la página web oficial de Beatbot y en Amazon.

Acerca de Beatbot

Beatbot es la marca de robots de limpieza de piscinas premium de mayor crecimiento a nivel mundial. Impulsada por la innovación constante, permite a las personas disfrutar al máximo de su piscina y enriquecer su día a día.

Fundada con la misión de reinventar el cuidado de las piscinas mediante la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con alrededor de 490 patentes (otorgadas y pendientes) y está respaldada por un equipo en el que el 60 % son expertos en I+D. La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas que son fáciles de usar, inteligentes y de un diseño impecable. Al inspirar un nuevo estilo de vida, Beatbot garantiza que su tecnología pase desapercibida, devolviendo a los usuarios su tiempo, tranquilidad y satisfacción.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945378/Beatbot_unveils_award_winning_Sora_30_Sora_10.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg

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