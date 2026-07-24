Beatriz Giménez de Ory gana el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026

Archivo - Beatriz Giménez de Ory publica 'Donde empieza la luz', una aproximación poética a los relatos del Antiguo Testamento - PATRICIA RAMOS PÉREZ- SM - Archivo

El jurado distingue la trayectoria de la escritora madrileña, referente de la poesía y la narrativa infantil, galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y el Premio Edebé, entre otros premios.

La autora e ilustradora argentina Isol Misenta recibe el Reconocimiento Iberoamericano Cervantes Chico por una trayectoria que la ha convertido en una de las grandes referentes internacionales del álbum ilustrado.

En el año en que el Premio Cervantes Chico celebra su trigésima edición, el jurado distingue también a alumnado, docentes y familias por su compromiso con el fomento de la lectura.

(Información remitida por la empresa firmante)

La escritoraha sido distinguida con el, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria literaria marcada por la calidad poética, la innovación y el compromiso con la promoción de la lectura entre niños y jóvenes.

Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria, Giménez de Ory ha compaginado la docencia con una sólida carrera literaria. Tras iniciarse en la escritura para adultos, centró su obra en la literatura infantil y juvenil y ha participado en numerosos proyectos pedagógicos y culturales destinados a acercar la poesía y la narrativa a los más jóvenes.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera figuran el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Un hilo me liga a vos (editorial SM), el Premio Edebé de Literatura Infantil, el Premio Fundación Cuatrogatos y la distinción The White Ravens. Es autora de obras como Los versos del libro tonto, Bululú, Para ser pirata, Lavaba diez calcetines y otros poemas del mundo y Donde empieza la luz.

Tras conocer la concesión del premio, Beatriz Giménez de Ory ha expresado su agradecimiento: Es un honor recibir el Premio Cervantes Chico a mi trayectoria literaria porque admiro a quienes lo obtuvieron antes que yo y porque refrenda la decisión que tomé hace casi dos décadas de escribir para niños y jóvenes.

La autora ha destacado que, a lo largo de estos años, ha conocido a colegas generosos y cálidos que hoy considero amigos, así como a editoras, libreros, críticos, ilustradores y, sobre todo, a lectores, pequeños y grandes, con quienes he podido compartir los mundos que imagino.

El jurado de esta edición ha estado integrado por representantes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Comunidad de Madrid, especialistas en literatura infantil y juvenil, así como anteriores ganadores del premio, entre ellos Pedro Mañas y Begoña Oro, junto a los asesores Santiago García-Clairac y José Díaz Peña.

Un reconocimiento al compromiso con la lectura

Junto al premio concedido a Beatriz Giménez de Ory, el jurado ha otorgado el Reconocimiento al Autor/a de Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericano Cervantes Chico a la escritora e ilustradora argentina Isol Misenta, una de las creadoras más influyentes del álbum ilustrado contemporáneo.

Especializada en construir historias a partir del diálogo entre imagen y texto, Isol ha desarrollado una obra reconocida internacionalmente con galardones como el Astrid Lindgren Memorial Award, uno de los premios más prestigiosos de la literatura infantil mundial, además del Golden Apple y diversos reconocimientos concedidos por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina y el Banco del Libro de Caracas.

Como cada año, los Premios Cervantes Chico distinguen también a quienes contribuyen al fomento de la lectura desde distintos ámbitos de la comunidad educativa. En esta edición han sido reconocidos la alumna Blanca León Mata, las maestras Susana Matas Gómez y Eva María Sánchez Alonso, con un accésit para Rosa María Arce Pérez, así como la Asociación de Madres y Padres del CEIP Ciudad del Aire por su compromiso con la promoción de la lectura.

Premio Cervantes Chico: treinta años impulsando la literatura infantil y juvenil

El Premio Cervantes Chico distingue a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Para su designación se tienen en cuenta, además de sus méritos literarios, criterios como la popularidad y la utilización de la obra del escritor como recurso educativo y didáctico.

El Premio es organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se otorga un reconocimiento público al autor galardonado, a través del cual, también se procura la difusión y en el fomento de su obra entre la población infantil y juvenil.

Coincidiendo con la entrega de este galardón, se premia asimismo a escolares de todos los centros educativos de la ciudad, que han destacado por sus valores humanos.

La Literatura Infantil y Juvenil en SM

SM propugna una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a mejorar el mundo que nos rodea. En sus publicaciones y servicios confluyen la calidad literaria, la capacidad formativa y el éxito entre el público lector. Ofrece colecciones adaptadas a cada tramo de edad, para las que selecciona a los mejores autores e ilustradores.

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