Beatriz Giménez de Ory publica Donde empieza la luz, una mirada poética al Antiguo Testamento

Donde empieza la luz, la nueva obra de Beatriz Giménez de Ory - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras obtener el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Un hilo me liga a vos, Beatriz Giménez de Ory regresa con una obra que reúne veinticinco poemas inspirados en algunos de los relatos más emblemáticos del Antiguo Testamento.

La obra reivindica la vigencia literaria, cultural y humana de los relatos bíblicos a través de una propuesta que combina poesía, narración e ilustración para lectores a partir de 12 años.

Las ilustraciones de Anna Aparicio Català trasladan los relatos bíblicos al presente y establecen un sugerente diálogo visual entre tradición y contemporaneidad.

Madrid, 11 de junio de 2026.– SM publica Donde empieza la luz, la nueva obra de Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972), Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Un hilo me liga a vos (2021). Aunque está recomendado para lectores a partir de 12 años, la autora ha concebido la obra como una propuesta literaria abierta a lectores de cualquier edad, capaz de dialogar con quienes se acercan por primera vez a estos relatos y también con quienes desean redescubrirlos desde una mirada poética y contemporánea.

En esta nueva obra, Giménez de Ory dialoga con algunos de los textos fundacionales de nuestra cultura para acercarlos a los lectores actuales desde una mirada literaria, sensible y profundamente humana. A través de la poesía, la autora reivindica la vigencia de unos relatos que, pese a haber sido escritos hace siglos, continúan interrogando al ser humano sobre cuestiones universales como el amor, la pérdida, la esperanza, el miedo o la búsqueda de sentido.

La obra surge de la experiencia de la autora como profesora de Lengua y Literatura en Secundaria. “Me daba cuenta de que muchos alumnos desconocían no solo los mitos clásicos, sino también las historias bíblicas. Y me parecía que se estaban perdiendo un caudal tremendo de belleza y humanidad”, explica Giménez de Ory

La Biblia como literatura viva y legado cultural

A través de veinticinco poemas de formas muy diversas —sonetos, romances, haikus, ovillejos, caligramas, poemas escénicos y versos libres—, Beatriz Giménez de Ory invita a recorrer algunos de los episodios más significativos del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Cantar de los Cantares, ya que considera que este último el libro más lírico de la Biblia y donde sitúa otra forma de “empezar la luz”: la que nace del amor, el encuentro y la esperanza.

Más que una adaptación religiosa, la obra reivindica la Biblia como una de las grandes fuentes literarias y culturales de Occidente, al mismo nivel que la tradición clásica grecolatina.

“Igual que asumimos que somos herederos de la cultura grecolatina, también lo somos del Antiguo Testamento y del cristianismo. Nos conforman como sociedad y forman parte de nuestro legado cultural”, afirma.

Lejos de ofrecer una adaptación simplificada, Giménez de Ory ha buscado preservar la riqueza narrativa y la oralidad de los textos bíblicos, acercándolos a los lectores contemporáneos mediante un lenguaje poético accesible y evocador. Para la autora, conocer estas historias supone también acercarse a una de las raíces fundamentales de nuestra cultura.

Con Donde empieza la luz, SM reafirma su apuesta por una literatura de calidad capaz de acercar a los jóvenes lectores los grandes textos de la tradición cultural desde una mirada contemporánea, poética y profundamente humana. Una obra que combina belleza literaria, profundidad temática y una cuidada propuesta visual para redescubrir algunas de las historias más influyentes de la humanidad.

Un diálogo entre poesía y relato

Cada poema establece una conversación con el episodio bíblico que lo inspira. En muchos casos, la autora incorpora explicaciones complementarias que permiten al lector profundizar en el contexto y significado de las historias originales.

“Muchas personas conocen estos relatos, pero las nuevas generaciones no siempre han tenido contacto con ellos. El poema y el relato dialogan muy bien y ayudan a despertar la curiosidad por volver a las fuentes”, señala la autora.

Uno de los rasgos más singulares de la obra es la atención que presta a las figuras femeninas de la Biblia. Giménez de Ory recupera la voz y la experiencia de personajes como Sara, Rut, Noemí o la madre de Moisés, ofreciendo nuevas perspectivas sobre relatos ampliamente conocidos y acercándolos a sensibilidades contemporáneas sin perder su dimensión simbólica y universal.

Las ilustraciones: la Biblia en el siglo XXI

El volumen cuenta con las ilustraciones de Anna Aparicio Català (Barcelona, 1991), una de las ilustradoras más reconocidas del panorama actual. Sus imágenes trasladan escenas bíblicas a entornos contemporáneos —calles, carreteras, gimnasios o paisajes cotidianos— y ofrecen una nueva lectura visual de los textos.

“Intenté llevar estas historias a la actualidad de la forma más poética y metafórica posible”, explica la ilustradora.

Las ilustraciones no buscan reproducir los relatos de forma literal, sino establecer un diálogo creativo con ellos y demostrar que las preguntas, conflictos y emociones presentes en la Biblia siguen formando parte de la experiencia humana contemporánea. Esta mirada actual contribuye también a acercar los relatos bíblicos a nuevos lectores y a poner en valor el protagonismo de personajes, especialmente femeninos, cuyas experiencias continúan interpelando al lector de hoy.

Una autora entre las aulas y la poesía

Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972) es escritora, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria desde 1998. Aunque comenzó su trayectoria literaria escribiendo relatos para adultos, pronto orientó su obra hacia la literatura infantil y juvenil, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del panorama actual.

Su trayectoria ha sido distinguida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Un hilo me liga a vos (2021), el Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños, el Premio Luna de Aire y el Premio Fundación Cuatrogatos, obtenido en dos ocasiones. En SM ha publicado títulos como Para ser pirata, también reconocido por la Fundación Cuatrogatos.

Muy vinculada tanto a la poesía como a la educación, compagina la escritura con la docencia y proyectos de promoción de la lectura. Precisamente, Donde empieza la luz surge de una reflexión nacida en las aulas: la necesidad de acercar a las nuevas generaciones algunos de los grandes relatos fundacionales de nuestra cultura, cada vez más desconocidos para muchos jóvenes.

Comunicación SM España

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 45 46 80