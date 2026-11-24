BeautyHair.es celebra el Black Friday 2026 con un 10ޤescuento en toda su tienda online - BeautyHair.es

(Información remitida por la empresa firmante)

La tienda especializada en productos profesionales de peluquería y belleza BeautyHair.es prepara una campaña especial con descuentos en marcas líderes como Kérastase, L’Oreal, Redken, GHD, Olaplex, K18, Davines, Kevin Murphy…

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- BeautyHair.es es tu tienda online especializada en productos profesionales de peluquería, cosmética y cuidado capilar, que te trae la campaña especial de Black Friday 2026, ofreciendo un 10% de descuento en todos los productos de su catálogo durante los días 26, 27 y 28 de Noviembre, utilizando el cupón BLACK26. Una oportunidad para acceder a las mejores marcas del sector de la belleza a precios más atractivos.

Unas de las mejores marcas profesionales, ahora con descuento

Entre las firmas protagonistas de esta campaña destacan auténticos referentes internacionales del sector:

Kérastase: firma de prestigio mundial con un amplio abanico de líneas y tratamientos de lujo para responder a todas las necesidades capilares.

Moroccanoil: mundialmente reconocida por su ingrediente estrella, el aceite de argán, conocido por sus propiedades nutritivas, hidratantes y suavizantes.

GHD: la reina indiscutible de las herramientas de styling profesional, con sus icónicas planchas, secadores y moldeadores de cabello.

L’Oréal Professionnel: referente internacional en innovación capilar, con soluciones profesionales para coloración, reparación y cuidado del cabello.

Olaplex: pionera en tecnología de reparación de enlaces capilares, especialmente indicada para cabellos dañados y sensibilizados.

K18 Hair: innovación biotecnológica aplicada a la reparación capilar, con tratamientos que ayudan a recuperar la fuerza y elasticidad del cabello.

Davines: cosmética profesional italiana que combina eficacia, ingredientes cuidadosamente seleccionados y compromiso con la sostenibilidad.

Kevin Murphy: firma australiana que fusiona moda, innovación y tratamientos capilares de alto rendimiento.

Una apuesta por la belleza profesional al mejor precio

Con esta iniciativa, BeautyHair.es refuerza su compromiso de ofrecer productos de peluquería y cosmética profesional de primeras marcas, combinando variedad, calidad y una experiencia de compra online cómoda y accesible.

Entrar ya en www.beautyhair.es y descubrir todo el catálogo completo, donde se pordrá encontrar una amplia selección de productos para el cuidado del cabello y la belleza del rostro.

IMAGEN: BeautyHair.es

PIE DE FOTO: BeautyHair.es celebra el Black Friday 2026 con un 10% descuento en toda su tienda online

Contacto

Emisor: BeautyHair.es

Contacto: BeautyHair.es

Correo de contacto: maria@beautyhair.com