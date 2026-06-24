De becario a Director General; la historia de Martín Sánchez, el directivo que creció dentro de la empresa - Laboratorios Prady Normapiel

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de junio de 2026.- Con 33 años, Martín Sánchez ha sido nombrado Director General de Laboratorios Prady Normapiel, una compañía especializada en perfumería, ambientación y cosmética integrada en el grupo internacional 2M Group of Companies.

Su nombramiento no responde a una incorporación externa ni a un relevo improvisado. Es el resultado de más de una década de crecimiento profesional dentro de la propia organización, de un proceso de desarrollo construido paso a paso y de una transición preparada durante los últimos años para garantizar la continuidad y evolución del proyecto empresarial.

La historia comenzó en 2014, cuando Martín se incorporó a Laboratorios Prady como alumno en prácticas mientras cursaba un FP de Grado Superior en Administración y Finanzas. Tenía 21 años y una clara vocación empresarial. Lo que entonces era una oportunidad de aprendizaje acabaría convirtiéndose en una trayectoria profesional poco habitual dentro del sector industrial.

A lo largo de los años fue asumiendo responsabilidades en distintas áreas clave de la compañía, entre ellas ventas, compras y recursos humanos. Este recorrido le permitió conocer de primera mano el funcionamiento de la empresa desde diferentes perspectivas y desarrollar una visión global del negocio, algo que posteriormente marcaría su estilo de liderazgo.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera llegó al asumir la dirección del área de compras, una función estratégica dentro de una empresa fabricante. Desde esa posición participó en negociaciones con proveedores nacionales e internacionales, control de costes, optimización de procesos y mejora de la rentabilidad, adquiriendo un profundo conocimiento de la gestión industrial y financiera de la organización.

Paralelamente a su desarrollo profesional, mantuvo una firme apuesta por la formación continua. Completó el Grado en Administración y Dirección de Empresas con especialización en Innovación y Cambio Organizativo y posteriormente cursó un MBA en Dirección de Empresas con especialidad en Gestión Financiera.

La combinación de experiencia práctica, visión estratégica y formación académica fue consolidando un perfil directivo capaz de comprender tanto la realidad operativa de la fábrica como los retos financieros, comerciales y organizativos de una compañía en crecimiento.

Durante este proceso, Juan Cremades, fundador de Laboratorios Prady Normapiel, fue depositando progresivamente su confianza en él y asignándole responsabilidades cada vez mayores. Con el paso del tiempo, Martín pasó de gestionar departamentos a participar activamente en decisiones estratégicas vinculadas al futuro de la compañía.

La adquisición de Laboratorios Prady por parte del grupo británico 2M Group of Companies abrió una nueva etapa de profesionalización, crecimiento e integración internacional. En este contexto se puso en marcha un proceso estructurado para identificar a la persona que lideraría el futuro de la organización.

Martín participó en un exigente proceso de evaluación en el que se analizaron capacidades de liderazgo, visión estratégica, gestión financiera, gestión del cambio y conocimiento del negocio. Tras varios meses de análisis y valoración, fue finalmente seleccionado para liderar la siguiente etapa de desarrollo de la compañía.

Antes de asumir la Dirección General, desempeñó durante dos años y medio el cargo de Director General Adjunto. Durante este periodo lideró proyectos clave relacionados con la profesionalización de los departamentos, la implantación de metodologías de mejora continua, la digitalización de procesos, la automatización industrial y el fortalecimiento de la estructura organizativa.

Su participación fue especialmente relevante en la transformación de la compañía hacia un modelo más eficiente, digitalizado y preparado para afrontar nuevos retos de crecimiento en mercados nacionales e internacionales.

El 1 de mayo de 2026 fue nombrado oficialmente Director General de Laboratorios Prady Normapiel.

“Este nombramiento no representa un punto de partida, sino la continuidad de un trabajo que llevamos años construyendo. Nuestro objetivo es seguir creciendo con control, reforzar nuestra presencia internacional, impulsar la innovación y mantener la capacidad de adaptación que siempre ha caracterizado a la compañía”, señala Martín Sánchez.

Actualmente, Martín lidera una organización inmersa en una nueva fase de crecimiento, con un plan estratégico centrado en la expansión internacional, la innovación y desarrollo de producto, la mejora operativa, la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la estructura organizativa.

Su recorrido resume una forma de liderazgo cada vez más valiosa: la de quien combina preparación, visión empresarial y conocimiento directo de la organización que dirige. Doce años después de entrar en Laboratorios Prady como estudiante en prácticas, Martín Sánchez afronta ahora el reto de liderar su futuro.

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