Bechi impulsa su crecimiento con premio, expansión internacional y presencia en Alicante - Bechinatural Nutrition S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 20 de mayo de 2026.- El laboratorio alicantino Bechi ha protagonizado recientemente una serie de hitos que refuerzan su crecimiento y visibilidad: la consecución del Premio Victoria de la Belleza por su innovador producto a base de colágeno marino, su participación en el Foro Empresarial China-España junto a otras empresas, y una presencia cada vez más activa en la agenda empresarial de la provincia de Alicante. Tres logros que reflejan la apuesta de Bechi por la excelencia científica, la internacionalización y el compromiso con el tejido productivo local.

Premio Victoria de la Belleza: el aval del consumidor

Bechi ha recibido el Premio Victoria de la Belleza 2024 por su producto Bechi Beauty Anti-A.G.E. Advanced, una fórmula antiedad de nutricosmética avanzada basada en colágeno marino hidrolizado (Peptan), elastina (Prolastin), ácido hialurónico y el complejo antioxidante Nutroxsun, entre otros ingredientes de primera gama. Una combinación pensada para combatir los signos del envejecimiento desde el interior del organismo, favoreciendo la elasticidad, firmeza y luminosidad de la piel de manera natural y sostenida.

Lo que hace especialmente relevante este reconocimiento es su metodología: los Premios Victoria de la Belleza evalúan los productos mediante paneles de consumidores reales que los prueban sin conocer la marca, garantizando así una valoración completamente objetiva basada en resultados tangibles. No se trata de un jurado de expertos ni de un análisis de laboratorio, sino de la voz directa de quien lo usa en el día a día. Bechi se suma así a un reducido grupo de marcas premiadas junto a referentes consolidados del sector.

El galardón refuerza la filosofía de Bechi: formular productos con ingredientes activos de alta biodisponibilidad, en concentraciones óptimas, y producirlos íntegramente en España con los más estrictos controles de calidad. Bechi Beauty Anti-A.G.E. Advanced es uno de los productos estrella de su línea de nutricosmética, orientada a quienes buscan cuidar su piel desde dentro con una solución eficaz, sin recurrir a tratamientos invasivos.

Este reconocimiento confirma que nuestro enfoque — productos con ingredientes activos de alta biodisponibilidad, formulados y fabricados en España — genera resultados reales en quienes los usan, declara Francisco Javier Galdeano Gómez, CEO de Bechinatural Nutrition.

Representación alicantina en el Foro Empresarial China- España

Recientemente, Bechi fue una de las pocas marcas españolas y la única alicantina del sector nutrición presentes en el Foro Empresarial China-España, celebrado con motivo de la primera visita de Estado del Rey Felipe VI a China. Un evento de máximo nivel diplomático y empresarial en el que la empresa alicantina compartió escenario con otras grandes compañías españolas, convirtiéndose en embajadora del sector nutricional español ante el mercado asiático.

La presencia de Bechi en este foro no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo de internacionalización sostenido a lo largo de los años. La empresa lleva tiempo consolidando su posición en el mercado chino, donde sus complementos alimenticios han logrado altas tasas de recompra gracias a la calidad de sus formulaciones y a la confianza generada entre los consumidores locales. Con más de 50 referencias que cubren necesidades nutricionales desde el embarazo hasta la tercera edad, Bechi ofrece soluciones para cada etapa de la vida.

Su participación en el foro abrió nuevas vías de colaboración con socios estratégicos e instituciones económicas de ambos países, reforzando el papel de Bechi como puente entre la industria nutricional española y el gigante asiático. Un logro que posiciona a Alicante, y al conjunto de la Comunitat Valenciana, como territorio de referencia en el sector de los complementos alimenticios de calidad.

Compromiso con el tejido empresarial de Alicante

La proyección internacional de Bechi no ha restado protagonismo a su arraigo en la provincia de Alicante. Al contrario: la empresa ha intensificado su participación en la agenda empresarial y territorial local, convencida de que el crecimiento global debe ir acompañado de un compromiso real con el entorno más cercano.

Entre sus iniciativas más recientes destacan dos participaciones especialmente relevantes:

Foro REM: Bechi se incorporó como colaborador oficial de la Red de Empresarios Mediterráneos, participando activamente en el encuentro mensual celebrado en Teselas, Alicante. Un espacio de networking y colaboración donde la empresa pudo compartir su visión con otros emprendedores y directivos de la región, generar sinergias y explorar oportunidades de negocio en clave local.

Jornada de Bienestar Territorial en L'Alfàs del Pi: La empresa participó en este encuentro recogido por el medio Alicante Plaza, aportando su visión sobre el bienestar como motor de desarrollo local, sostenible e inclusivo. Bechi defendió en este foro que el bienestar no es únicamente una cuestión de salud individual, sino una estrategia territorial que debe integrarse en el modelo económico, social y urbano de los municipios.

Esta doble presencia en foros locales y foros internacionales refleja la identidad de una empresa que mira al mundo sin perder de vista sus raíces: una marca alicantina con vocación global, que entiende el éxito como un proceso colectivo en el que el territorio y la comunidad también tienen un papel protagonista.

Sobre Bechinatural Nutrition

Fundada hace más de una década en Alicante, Bechinatural Nutrition S.L. es un laboratorio especializado en la investigación, desarrollo y comercialización de complementos alimenticios de origen natural. Con más de 50 productos organizados en 14 líneas terapéuticas —nutricosmética, salud reproductiva, inmunidad, etc. La empresa trabaja con materias primas de alta concentración, libres de metales pesados, organismos transgénicos, hormonas y residuos de pesticidas.

Bechi es miembro de asociaciones profesionales como AFEPADI, la asociación española que representa a las empresas del sector de los complementos alimenticios y AEFI, la asociación española de farmacéuticos de la industria, entre otras habiendo recibido el respaldo del IVACE y fondos europeos FEDER para impulsar su internacionalización. Todos sus productos están formulados y fabricados en España, con controles externos de calidad que garantizan su seguridad y eficacia.

Más información en www.bechi.es.

Contacto para medios

Bechinatural Nutrition S.L.

C/ de la Libra, R-50 · P.I. Las Atalayas · 03114 Alicante

Email: info@bechimed.com

Web: www.bechi.es

Emisor: Bechinatural Nutrition S.L.

Contacto: Bechinatural Nutrition S.L.

Número de contacto: +34 965 113 716