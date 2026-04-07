(Información remitida por la empresa firmante)

-Bedrock nombra a un exejecutivo de Satellogic como consejero delegado para impulsar el crecimiento en inteligencia marítima autónoma

Bedrock se expande para satisfacer la creciente demanda en los sectores de defensa, energía y monitoreo ambiental en Estados Unidos y Europa.

RICHMOND, Calif., 7 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Bedrock Ocean Exploration, empresa líder en datos e inteligencia submarina autónoma, anunció hoy el nombramiento de Matthew Tirman como consejero delegado, en un momento en que la compañía consolida sus importantes despliegues y la creciente demanda en los mercados offshore globales.

Tirman aporta más de dos décadas de experiencia en el escalamiento de empresas de tecnología avanzada en inteligencia geoespacial, plataformas de datos y operaciones comerciales globales de alto crecimiento. Anteriormente, ayudó a Satellogic a alcanzar una tracción comercial inicial, generando decenas de millones de dólares en ingresos y su debut en bolsa. Bajo su liderazgo, Satellogic proporcionó imágenes y productos de datos de vanguardia a clientes de defensa e inteligencia en todo el mundo, así como ventas de sistemas espaciales complejos, incluyendo una amplia constelación marítima. Como consejero delegado, impulsará la estrategia, la ejecución de la comercialización y el crecimiento operativo de Bedrock. El fundador, Charles Chiau, continuará como director de Tecnología, centrándose en los avances de hardware y software a medida que Bedrock entra en su próxima fase de innovación, ofreciendo inteligencia submarina autónoma basada en IA para clientes empresariales y gubernamentales a escala global.

"La oportunidad que tenemos por delante es enorme", afirmó Tirman, el nuevo consejero delegado de Bedrock. "Es similar a los inicios de la economía espacial, donde el acceso a datos de alta calidad abrió mercados completamente nuevos. Hoy en día, brindamos soporte a operaciones continuas en entornos marinos complejos en el Golfo de México, Reino Unido y el Mar del Norte, y estamos experimentando una demanda excepcionalmente fuerte en los sectores público y privado."

Bedrock está construyendo la mayor flota privada de vehículos submarinos autónomos, que presta servicios a las industrias de energía marina, cartografía hidrográfica y seguridad marítima. Su plataforma integrada verticalmente, con datos submarinos multisensor, puede desplegarse sin infraestructura especializada y operar en una amplia gama de entornos marinos, desde pequeñas embarcaciones hasta grandes buques. La plataforma Mosaic de Bedrock ofrece acceso, visualización y colaboración de datos sin interrupciones, mientras que Trident permite operaciones remotas de flotas y coordinación de misiones, lo que posibilita realizar estudios más rápidos, reducir costes y obtener datos más fiables que los métodos tradicionales.

"Tras haber desempeñado los cargos de consejero delegado y director de tecnología durante nuestro crecimiento inicial, me entusiasma seguir innovando y redefiniendo la forma en que se captura y se entrega la inteligencia marítima", declaró Chiau, fundador y director de tecnología de Bedrock. "Con Matt al frente de la estrategia de comercialización, me centraré en avanzar en nuestra hoja de ruta técnica de doble uso para seguir aumentando la rapidez con la que nuestros clientes obtienen información valiosa".

"Históricamente, acceder a datos de alta calidad del fondo marino ha sido lento, caro y complejo", afirmó Greg Sands, fundador y socio gerente de Costanoa. "A medida que la demanda se acelera en los sectores de energía, defensa y monitoreo ambiental, Bedrock está redefiniendo lo que es posible con un enfoque más rápido, seguro y rentable para la inteligencia submarina."

Acerca de Bedrock Ocean ExplorationBedrock Ocean Exploration está construyendo una nueva era de inteligencia planetaria. Al combinar una flota de vehículos submarinos autónomos con IA integrada, procesamiento a bordo y plataformas de datos en la nube, Bedrock ofrece inteligencia submarina de alta resolución de forma más rápida, asequible y a escala global. Su enfoque de integración vertical permite a los gobiernos y operadores comerciales comprender, proteger y gestionar mejor la infraestructura oceánica crítica, mejorar la seguridad marítima y respaldar el conocimiento sobre el clima y el medio ambiente. Para obtener más información, visite www.bedrockocean.com

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