Bedrock Ocean Exploration y First Marine Solutions anuncian una alianza estratégica para ampliar sus capacidades de prospección submarina autónoma en el Reino Unido y Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Este acuerdo integra la tecnología autónoma de Bedrock en la base de FMS en el Mar del Norte, combinando la inteligencia oceanográfica autónoma con la infraestructura offshore de FMS

RICHMOND, California, 6 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Bedrock Ocean Exploration ("Bedrock"), la infraestructura de inteligencia que impulsa la economía oceánica, ha dado a conocer hoy una alianza estratégica plurianual junto a First Marine Solutions ("FMS"), líder consolidado en servicios de prospección y posicionamiento para el sector energético offshore. Esta alianza sirve para establecer un centro operativo en el Reino Unido y Europa para la tecnología autónoma de inteligencia oceánica de Bedrock en la sede de FMS en Aberdeen, creando una oferta integrada que combina la plataforma de inteligencia de Bedrock con la experiencia offshore, la presencia regional y los servicios de consultoría de FMS.

En virtud del acuerdo, Bedrock instalará un kit completo de sus vehículos submarinos autónomos en las instalaciones de FMS en Aberdeen, situadas de forma estratégica para dar soporte a las operaciones en el Reino Unido y Europa. Bedrock proporcionará experiencia en procesamiento de datos y formación integral al personal de FMS, lo que permitirá a FMS realizar la mayor parte de las operaciones y el mantenimiento localmente, sin necesidad de enviar el equipo a Estados Unidos.

Por su parte, FMS proporcionará la infraestructura operativa para desplegar y prestar servicios a gran escala, incluyendo instalaciones exclusivas para Bedrock, apoyo logístico, servicios de consultoría marítima y un equipo especializado de ingenieros topográficos formados en colaboración con Bedrock.

La oferta combinada está diseñada para proporcionar a los clientes de energía marina e infraestructura submarina una solución integrada verticalmente. Esta alianza aúna la adquisición autónoma de datos, el soporte operativo regional y décadas de experiencia líder en el sector en investigación, procesamiento y generación de informes.

"FMS se ha forjado una reputación en el Mar del Norte y más allá por ser el tipo de socio en el que confía el sector energético marino: experimentado, adaptable y con una excelencia operativa", afirmó Matthew Tirman, consejero delegado de Bedrock. "La combinación de nuestra tecnología autónoma con la infraestructura y el personal regional de FMS nos permite ofrecer datos de la calidad de Bedrock a clientes en todo el Reino Unido y Europa con la rapidez y el coste que exige el mercado. Esta alianza representa un paso fundamental en cómo acercamos el futuro de la información submarina a los operadores que construyen infraestructura energética marina para el próximo siglo de la economía oceánica".

"Bedrock representa un cambio radical en la forma en que se recopilan, procesan y presentan los datos submarinos como información valiosa, a un ritmo sin precedentes en la industria. Nos complace ofrecer esta capacidad a nuestros clientes, complementando los servicios de prospección y consultoría por los que somos reconocidos en el sector offshore", declaró Steven Brown, consejero delegado de First Marine Solutions. "Albergar los sistemas AUV de Bedrock en Aberdeen, con nuestro equipo capacitado para operarlos y mantenerlos, permitirá tiempos de respuesta más rápidos, mayor flexibilidad y la oportunidad de ofrecer al sector energético offshore un servicio verdaderamente diferenciado".

Más allá de las operaciones de campo, ambas compañías colaborarán para dar a conocer las nuevas capacidades disponibles para los clientes y cómo estas transformarán las industrias marítimas en los próximos años. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía oceánica habría sido la quinta economía más grande del mundo si se la considerara un país en el año 2019. El mismo informe prevé que la economía oceánica cuadruplicará su tamaño entre 1995 y 2050, impulsada en parte por la digitalización y las tecnologías autónomas.

Gracias a la presencia en el Mar del Norte, la alianza entre Bedrock y FMS demuestra una vez más el valor de la inteligencia oceánica autónoma para el continuo crecimiento de la economía oceánica, incluso en los entornos más exigentes del planeta.

Acerca de Bedrock Ocean Exploration

Bedrock es la infraestructura de inteligencia que impulsa la economía oceánica. Desbloqueamos información oceánica a una velocidad sin precedentes.

Bedrock desarrolla soluciones de inteligencia oceánica persistentes que permitirán a la economía marítima resolver los desafíos más apremiantes del mundo en materia de seguridad marítima, infraestructura, energía y clima. Nuestra arquitectura modular ofrece capacidades de inteligencia totalmente nuevas para socios gubernamentales y comerciales. Gracias a nuestro enfoque optimizado de "despliegue inmediato", las misiones pueden movilizarse desde cualquier embarcación disponible en tan solo 24 a 72 horas.

Nuestro sistema automatizado de inteligencia proporciona información completa en horas, no en semanas. Al eliminar por completo la logística de las soluciones tradicionales, permitimos a nuestros clientes tomar decisiones críticas dentro de su ventana operativa, reduciendo costes y manteniendo la seguridad de las tripulaciones en tierra.

Bedrock se fundó en 2020 y tiene su sede en Richmond, California. Para obtener más información, visite www.bedrockocean.com.

Acerca de First Marine Solutions

Desde 2009, First Marine Solutions (FMS) se ha consolidado como proveedor líder de soluciones integradas de amarre para el sector energético global. Ofreciendo un servicio integral de principio a fin, FMS apoya a sus clientes en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto: desde el diseño y la ingeniería del sistema hasta el estudio y la instalación, el suministro de equipos y personal para plataformas marinas y el desmantelamiento final. Este enfoque integral permite a FMS ofrecer una solución verdaderamente holística, proporcionando experiencia técnica, excelencia operativa y una ejecución de proyectos fiable en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.firstmarinesolutions.com.

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