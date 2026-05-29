Beelink amplía su línea de PC de almacenamiento ME Pro para la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las cargas de trabajo de IA intensivas en datos transforman la informática, la demanda de sistemas que combinen rendimiento con un almacenamiento local masivo se acelera. Beelink, reconocida por sus innovaciones, ha ampliado la serie ME Pro con nuevos modelos de 2 y 4 bahías equipados con procesadores Intel Core i5-13420H, AMD Ryzen 7 H255 y Ryzen AI 9 HX370. Este lanzamiento convierte a ME Pro en una plataforma compacta para la computación de IA, la creación de contenido y los flujos de trabajo de datos de alta capacidad.

Desde su lanzamiento, el diseño tipo cajón y la arquitectura modular de la placa base del ME Pro han destacado tanto por su estética como por su practicidad. Beelink confirma que los módulos de la placa base son totalmente intercambiables dentro de cada categoría de chasis, lo que permite a los usuarios actualizar los procesadores sin necesidad de reemplazar todo el sistema. Se seguirán lanzando módulos con diferentes procesadores, convirtiendo al ME Pro en una plataforma evolutiva a largo plazo, en lugar de una compra única.

La nueva gama está diseñada para escenarios creativos y de IA exigentes. Todas las configuraciones ofrecen un sólido rendimiento de un solo núcleo para la edición de audio, mientras que el Ryzen 7 H255 y el Ryzen AI 9 HX370 destacan en la edición de vídeo multihilo, manejando proyectos 4K multipista con efectos y transiciones complejos. La variante insignia HX370 va más allá en el ámbito de la IA con un rendimiento de hasta 80 TOPS, ideal para el procesamiento local de datos mejorado por IA y la inferencia de modelos grandes. Cada ME Pro cuenta con puertos Ethernet duales de 10 GbE + 2,5 GbE, lo que permite la sincronización rápida de grandes archivos, así como la agregación de ancho de banda, la separación de enlaces y funciones de red avanzadas.

La escalabilidad del almacenamiento es otro punto fuerte. El modelo de 2 bahías combina cuatro ranuras para SSD con dos bahías para HDD, admitiendo hasta 76 TB, ideal para creadores y usuarios domésticos avanzados. La versión de 4 bahías se amplía a cuatro SSD y cuatro HDD, ofreciendo hasta 136 TB para estudios y equipos de trabajo colaborativos. Esta densidad posiciona al ME Pro como uno de los PC compactos con mayor capacidad de almacenamiento del mercado.

Beelink ha alineado el diseño del ME Pro con sus plataformas de procesadores. Los modelos Intel presentan un color azul marino para una estética profesional, las versiones AMD adoptan el negro con detalles en rojo para un estilo que resalta el rendimiento, y la próxima edición ARM llegará en blanco perla, reflejando una filosofía minimalista.

Con actualizaciones modulares, conectividad de red dual, almacenamiento masivo y procesadores de alto rendimiento, la nueva línea ME Pro materializa la visión de Beelink de una era de computación compacta centrada en los datos. Más que un PC o un NAS, ME Pro se posiciona como una plataforma integrada de almacenamiento y computación con IA, cuyo rendimiento se adapta a la demanda del usuario.

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