BeeReno se lanza para convertirse en el hub digital más confiable de España para servicios del hogar

Madrid, 28 de noviembre de 2025.-

La startup española BeeReno debuta en el mercado con una plataforma digital sin comisiones que permite a profesionales y negocios de servicios del hogar gestionar clientes, pagos, agenda desde un solo lugar, de forma simple, segura y sin intermediarios

BeeReno llega para ofrecer a los profesionales y negocios de servicios independientes en España las herramientas digitales que realmente necesitan, sin comisiones, sin complejidad y sin intermediarios.



Mientras que la mayoría de plataformas en España operan tomando un porcentaje de cada trabajo o contacto, BeeReno nació con una pregunta diferente: "¿Y si, en lugar de quitarle a los profesionales, construimos una plataforma que realmente funcione para ellos - ayudándoles a organizar su trabajo, crecer de forma independiente y conservar el 100% de lo que ganan?"



BeeReno es una startup española de reciente lanzamiento con una misión clara: Hacer que las herramientas digitales sean simples, justas y accesibles para profesionales reales y propietarios - no solo para empresas tecnológicas enfocadas en el beneficio.



El problema real, y por qué importa

En España, fontaneros, pintores, electricistas, carpinteros, manitas y proveedores de servicios domésticos no carecen de talento ni de clientes - lo que les falta es organización, presencia digital, sistemas estructurados de pago y confianza del cliente.



Muchos profesionales todavía gestionan su trabajo con:



• WhatsApp para solicitudes de trabajos





• Notas, presupuestos y facturas en papel





• Llamadas y mensajes de voz para agendar citas





• Pagos en efectivo o transferencias informales - sin estructura





• Reputación boca a boca, sin visibilidad digital real





Mientras tanto, la mayoría de plataformas existentes cobran entre un 20 y un 40 % de comisión por trabajo, u ofrecen suscripciones que no resuelven las necesidades reales del profesional como la gestión del tiempo, la reputación digital, los pagos seguros y la independencia. Hay poca transparencia y casi ninguna sensación de propiedad real.



BeeReno ofrece un modelo diferente, diseñado para devolver el control a los profesionales

BeeReno no es otro marketplace impulsado por el beneficio. Es un kit digital diseñado para autónomos y negocios de servicios.



Con BeeReno, los profesionales pueden:



• Crear un perfil digital verificado y confiable





• Recibir solicitudes de trabajo directas - sin intermediarios





• Organizar automáticamente calendario, presupuestos, mensajes y facturas





• Cobrar de forma segura - con 0 % de comisiones





• Construir reputación digital con valoraciones y opiniones





• Mantener el control total de su trabajo, su tiempo, sus clientes y sus ingresos







Diseñado para trabajadores reales, no solo para expertos digitales

Muchos de los primeros usuarios lo expresaron claramente: "No quieren hacer una web, aprender marketing ni usar software complicado. Solo quieren trabajar, estar organizados y cobrar de forma justa, sin comisiones".



BeeReno fue diseñado exactamente para eso: Fácil de usar, práctico para el trabajo diario, accesible, transparente y centrado en la simplicidad y la calidad real.



'La simplicidad es poder'.



Etapa inicial pero con una visión clara y a largo plazo

BeeReno se encuentra actualmente en fase de pre-lanzamiento, incorporando profesionales de todas las regiones de España para formar el primer grupo de proveedores verificados en la plataforma.



El objetivo para 2026 es claro y realista: Construir la comunidad digital más confiable e independiente de profesionales de servicios en España. Una plataforma basada no en comisiones, sino en claridad y empoderamiento. "En BeeReno, la calidad importa más que la cantidad. No reemplazamos a los profesionales, los apoyamos".



www.beereno.es



