BeeReno se lanza para convertirse en el hub digital más confiable de España para servicios del hogar

Madrid, 28 de noviembre de 2025.-
La startup española BeeReno debuta en el mercado con una plataforma digital sin comisiones que permite a profesionales y negocios de servicios del hogar gestionar clientes, pagos, agenda desde un solo lugar, de forma simple, segura y sin intermediarios
BeeReno llega para ofrecer a los profesionales y negocios de servicios independientes en España las herramientas digitales que realmente necesitan, sin comisiones, sin complejidad y sin intermediarios.
Mientras que la mayoría de plataformas en España operan tomando un porcentaje de cada trabajo o contacto, BeeReno nació con una pregunta diferente: "¿Y si, en lugar de quitarle a los profesionales, construimos una plataforma que realmente funcione para ellos - ayudándoles a organizar su trabajo, crecer de forma independiente y conservar el 100% de lo que ganan?"
BeeReno es una startup española de reciente lanzamiento con una misión clara: Hacer que las herramientas digitales sean simples, justas y accesibles para profesionales reales y propietarios - no solo para empresas tecnológicas enfocadas en el beneficio.
El problema real, y por qué importa
En España, fontaneros, pintores, electricistas, carpinteros, manitas y proveedores de servicios domésticos no carecen de talento ni de clientes - lo que les falta es organización, presencia digital, sistemas estructurados de pago y confianza del cliente.
Muchos profesionales todavía gestionan su trabajo con:
• WhatsApp para solicitudes de trabajos
• Notas, presupuestos y facturas en papel
• Llamadas y mensajes de voz para agendar citas
• Pagos en efectivo o transferencias informales - sin estructura
• Reputación boca a boca, sin visibilidad digital real
Mientras tanto, la mayoría de plataformas existentes cobran entre un 20 y un 40 % de comisión por trabajo, u ofrecen suscripciones que no resuelven las necesidades reales del profesional como la gestión del tiempo, la reputación digital, los pagos seguros y la independencia. Hay poca transparencia y casi ninguna sensación de propiedad real.
BeeReno ofrece un modelo diferente, diseñado para devolver el control a los profesionales
BeeReno no es otro marketplace impulsado por el beneficio. Es un kit digital diseñado para autónomos y negocios de servicios.
Con BeeReno, los profesionales pueden:
• Crear un perfil digital verificado y confiable
• Recibir solicitudes de trabajo directas - sin intermediarios
• Organizar automáticamente calendario, presupuestos, mensajes y facturas
• Cobrar de forma segura - con 0 % de comisiones
• Construir reputación digital con valoraciones y opiniones
• Mantener el control total de su trabajo, su tiempo, sus clientes y sus ingresos
Diseñado para trabajadores reales, no solo para expertos digitales
Muchos de los primeros usuarios lo expresaron claramente: "No quieren hacer una web, aprender marketing ni usar software complicado. Solo quieren trabajar, estar organizados y cobrar de forma justa, sin comisiones".
BeeReno fue diseñado exactamente para eso: Fácil de usar, práctico para el trabajo diario, accesible, transparente y centrado en la simplicidad y la calidad real.
'La simplicidad es poder'.
Etapa inicial pero con una visión clara y a largo plazo
BeeReno se encuentra actualmente en fase de pre-lanzamiento, incorporando profesionales de todas las regiones de España para formar el primer grupo de proveedores verificados en la plataforma.
El objetivo para 2026 es claro y realista: Construir la comunidad digital más confiable e independiente de profesionales de servicios en España. Una plataforma basada no en comisiones, sino en claridad y empoderamiento. "En BeeReno, la calidad importa más que la cantidad. No reemplazamos a los profesionales, los apoyamos".
www.beereno.es
