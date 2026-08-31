BeeReno lanza una plataforma tecnológica para conectar usuarios con profesionales de reformas

BeeReno-plataforma digital que conecta usuarios con profesional - BeeReno 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva solución digital facilita la gestión integral de servicios para el hogar mediante un ecosistema que centraliza desde la solicitud hasta el pago

Madrid, 31 de agosto de 2026.- La compañía tecnológica española BeeReno ha iniciado sus operaciones con el objetivo de optimizar la relación entre profesionales del sector de las reformas y clientes particulares. La plataforma actúa como un punto de encuentro digital que permite gestionar proyectos de renovación y servicios de mantenimiento del hogar de manera centralizada en España.



El sistema desarrollado por la empresa busca resolver las ineficiencias en la contratación de servicios como fontanería, pintura o instalaciones eléctricas. Según la entidad, el proceso actual de búsqueda resulta a menudo complejo para los usuarios, mientras que los profesionales invierten recursos considerables en la captación de clientes. La plataforma permite la integración de diversas tareas, tales como la recepción de presupuestos, las reservas, la ejecución del trabajo, los pagos y la facturación, dentro de un mismo entorno digital.



Sobre el propósito de la herramienta, la dirección de BeeReno ha declarado: "Encontrar a alguien que repare una fuga de agua, pinte una vivienda, instale aire acondicionado o lleve a cabo una reforma debería ser sencillo y sin miedo".



El funcionamiento de BeeReno se sustenta en cinco pilares operativos: transparencia en la comunicación, facilidad de uso, creación de una comunidad basada en la confianza, implementación de sistemas de pago seguros y un diseño orientado al éxito del profesional y la tranquilidad del usuario. La compañía pretende eliminar la fragmentación actual del mercado, donde los especialistas suelen utilizar múltiples herramientas inconexas para gestionar su actividad diaria.



La visión de la empresa a largo plazo es consolidar una infraestructura que cubra todas las etapas del ciclo de servicio, incluyendo la detección de la necesidad, la propuesta técnica, la reserva, el pago y el sistema de reputación para fomentar la repetición. Este modelo busca reducir los intermediarios y mejorar la transparencia en las relaciones comerciales entre particulares y expertos del sector.



En la actualidad, el servicio se encuentra operativo a través de una aplicación web (PWA) y versiones para los sistemas operativos iOS y Android. Con este despliegue, la tecnológica facilita el acceso a solicitudes y oportunidades de trabajo desde cualquier ubicación, manteniendo el enfoque en la simplificación de procesos mediante la tecnología aplicada a las necesidades cotidianas del hogar.

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