Begoña Oro, ganadora del Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2024

La escritora zaragozana, Begoña Oro, ha ganado el Premio Cervantes Chico 2024 otorgado a su trayectoria en el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil.

El jurado la ha premiado por “la calidad, alcance y popularidad objetiva de su trabajo en la literatura infantil y juvenil”.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio de 2024.- Begoña Oro ha ganado el XXVIII Premio Cervantes Chico por su larga y exitosa trayectoria en el mundo de la literatura infantil y juvenil.

El jurado, presidido por la alcaldesa, Judith Piquet, ha considerado a Oro como "un claro ejemplo de esfuerzo y amor por las letras" porque no solo ha creado personajes y series que "todos los que somos madres y padres hemos compartido con nuestros hijos e hijas, como las aventuras de la ardilla Rasi o del divertido unicornio Troti, sino que también es una experta escritora de novelas juveniles de gran calado" ha explicado Piquet.

"Escribir para la infancia no es fácil. Es un público exigente que se merece lo mejor, aunque, como sucede tantas veces con las cosas de niños, no siempre se valore. Nunca me ha molestado esa cierta invisibilidad. El cariño y el entusiasmo de los pequeños lectores por los personajes que creamos es un premio gigantesco que a menudo considero inmerecido" ha declarado Oro al serle comunicado el galardón.

La autora cree que es maravilloso que exista un premio como el Cervantes Chico, con ese nombre entre serio y juguetón, porque "hace que nuestros vecinos nos miren con otros ojos y nuestros padres se sientan orgullosos. En mi caso, además, el aluvión de cariño que he recibido por parte de la comunidad literaria ha sido abrumador. No sé cómo devolverlo, pero seguiré buscando la manera".

Asimismo, en esta edición, el reconocimiento de literatura infantil y juvenil iberoamericano Cervantes Chico ha recaído en la autora paraguaya Renée Ferrer de Arréllaga. Es una de las escritoras más representativas de la literatura paraguaya. Es poeta, novelista, cuentista, dramaturga y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción.

Begoña Oro, un todoterreno literario

Nació en Zaragoza, 1970. Estudió Derecho en su ciudad natal y se especializó en Literatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Durante años trabajó en el mundo editorial en distintas áreas y también ha sido, y es, editora, lectora profesional, traductora, ponente sobre LIJ, autora de planes lectores...

Ha escrito más de doscientos títulos, entre ellos las grandes sagas como Pomelo y Limón, La pandilla de la ardilla, con Rasi su protagonista, Misterios a domicilio: pistas apestosas, Monsterchef o El Dragón de las Letras.

Oro ha recibido los premios más importantes del sector, como el Premio Gran Angular en 2011, por Pomelo y Limón. Su novela Croquetas y wasaps fue incluida en la lista de los diez mejores libros juveniles de El País en el año 2013. En 2014 quedó finalista del premio El Barco de Vapor por El niño del carrito. También ha conseguido el Premio Lazarillo en 2018 por su obra Un fuego rojo, o el Premio Jaén de Literatura Juvenil por el libro Tú tan cáncer y yo tan virgo.

Más sobre Begoña Oro Pradera

Premio Cervantes Chico

Premio Cervantes Chico distingue a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Para su designación se tienen en cuenta, además de sus méritos literarios, criterios como la popularidad y la utilización de la obra del escritor como recurso educativo y didáctico.

El Premio es organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se otorga un reconocimiento público al autor galardonado, a través del cual, también se procura la difusión y en el fomento de su obra entre la población infantil y juvenil.

Coincidiendo con la entrega de este premio, se premia asimismo a escolares de todos los centros educativos de la ciudad, que han destacado por sus valores humanos.

La Literatura Infantil y Juvenil en SM

SM propugna una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a mejorar el mundo que nos rodea. En sus publicaciones y servicios confluyen la calidad literaria, la capacidad formativa y el éxito entre el público lector. Ofrece colecciones adaptadas a cada tramo de edad, para las que selecciona a los mejores autores e ilustradores.

Comunicación SM España

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 454 680