Begoña Oro presenta Amigas 100 %, una colección sobre amistad y adolescencia

La escritora Begoña Oro, autora zaragozana de Amigas 100 % - SM

La autora zaragozana, una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil, presenta una serie que explora con humor y sensibilidad la llegada a la adolescencia.

Con más de cien libros publicados y éxitos como La pandilla de la ardilla (Rasi), Troti o Pomelo y limón, Oro vuelve al universo juvenil con una historia coral protagonizada por un grupo de amigas que se conocen en una academia de inglés.

La colección combina narración y secciones interactivas —test, curiosidades o juegos— para acompañar a los lectores en la búsqueda de su propia identidad.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de marzo de 2026.- La escritora Begoña Oro regresa a la narrativa juvenil con Amigas 100 %, una nueva colección que explora la intensidad emocional y los cambios que acompañan la llegada a la adolescencia. La autora cuenta con una amplia trayectoria en la literatura infantil y juvenil, con más de cien títulos publicados. Especialmente conocidas son las aventuras de la ardilla Rasi, de la colección La pandilla de la ardilla, de la que se han vendido más de un millón de ejemplares.

El primer título, Amigas 100 %. Abril es otoño, sitúa a sus protagonistas en ese momento vital en el que empiezan a definirse las amistades, los afectos y la identidad personal. Los personajes proceden de distintos institutos y barrios, pero coinciden en una academia de idiomas donde descubrirán que, aunque son tan diferentes como las estaciones del año, las diferencias también pueden unir.

Una nueva colección para lectores que empiezan a descubrir quiénes son

La colección Amigas 100 % nace de la invitación de las editoras de SM Berta Márquez y Carolina Pérez para que Begoña Oro volviera a explorar el universo de los lectores que empiezan a adentrarse en la adolescencia. La autora reconoce que aceptó el reto con cierto respeto, consciente de que se trata de un público especialmente exigente: “Necesitan historias que les enganchen y que abarquen toda la complejidad de su momento vital. Historias que les hablen sin condescendencia, pero que les acompañen en el descubrimiento de emociones, conflictos y relaciones”, explica.

Ambientada en una Zaragoza muy reconocible para la autora, la serie recupera el tipo de historias con las que Oro comenzó a escribir para jóvenes: relatos que exploran los sentimientos y las relaciones a través de tramas que combinan humor, misterio y emoción.

La propuesta narrativa de Amigas 100 % combina una historia cercana con elementos interactivos que dialogan con el lector. A lo largo del libro aparecen test, curiosidades, juegos y pequeñas secciones —definidas con humor por la autora como “secciones Superpop”— que invitan a reflexionar sobre la identidad, la amistad o las emociones. “El libro invita a preguntarse quién eres en ese momento en que puedes ser cualquier cosa, y también a intentar entender a los demás”, señala la autora.

Las protagonistas viven con intensidad las experiencias propias de esta etapa: amistades que nacen y se transforman, secretos compartidos, primeros enamoramientos o conflictos familiares. A través de sus historias se abordan temas como la amistad, la autoestima, la empatía o el respeto. Además, el hecho de que la acción se sitúe en una academia de inglés permite introducir de forma natural palabras y expresiones en este idioma dentro del relato.

Con esta colección, Begoña Oro busca despertar el deseo de seguir leyendo en una etapa en la que muchos jóvenes abandonan el hábito lector. “Ojalá los lectores quieran formar parte de esta pandilla, sufrir con ellas, reírse con ellas y reforzar también sus amistades reales”, concluye.

Begoña Oro, una autora clave de la literatura infantil y juvenil

Begoña Oro (Zaragoza) es una de las autoras más prolíficas y reconocidas del panorama de la literatura infantil y juvenil en España. Ha publicado más de cien títulos y ha construido una trayectoria sólida que combina el humor, la emoción y la mirada cercana a la experiencia de niños y jóvenes.

A lo largo de su carrera ha creado sagas tan populares como La pandilla de la ardilla, protagonizada por la ardilla Rasi, o Misterios a domicilio, además de títulos juveniles de gran repercusión como Pomelo y limón, galardonado con el Premio Gran Angular en 2011 y con el Premio Hache en 2012, elegido por más de mil jóvenes lectores.

Su novela Croquetas y wasaps fue incluida en la lista de los diez mejores libros juveniles del año por El País en 2013. Además, Oro ha recibido galardones como el Premio Lazarillo en 2018 por Un fuego rojo, el Premio Jaén de Literatura Juvenil por Tú tan cáncer y yo tan virgo o el prestigioso Premio Cervantes Chico en 2024.

Las obras juveniles de la autora han alcanzado también una notable difusión internacional: títulos como Pomelo y limón y Croquetas y wasaps han superado los 130.000 ejemplares vendidos en todo el mundo y han sido publicados en distintos países, entre ellos Argentina, Perú, México o Alemania. A ello se suma el éxito de la colección La pandilla de la ardilla, de la que se han vendido más de un millón de ejemplares.

Ficha técnica

Título: Amigas 100%. Abril es otoño Autora: Begoña Oro Ilustradora: Lorena Calderón Maldonado Edad: entre 10 y 12 años. PVP: 15,50 € Encuadernación: cartoné Páginas: 208 Sinopsis: Abril, Carla, Vera y Elsa comparten academia de inglés. Son tan distintas como lo son las cuatro estaciones del año, pero pronto aprenderán que las diferencias también unen y que DRAMA se dice igual en inglés. Una divertida y tierna historia sobre la adolescencia, la amistad, los comienzos y algún que otro final.

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