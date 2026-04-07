Behumax; equipamiento acuático diseñado para rendir desde la primera sesión - Behumax

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de marzo de 2026.- En Behumax el material deportivo se diseña con un objetivo claro: que el equipo no sea un obstáculo, sino el trampolín hacia la mejor versión de cada sesión. La línea de deportes acuáticos Be Wave nace de esa filosofía: productos pensados desde la práctica, con calidad real y precios accesibles.

El surf y el paddle surf comparten una misma esencia: la conexión con el agua. Behumax se ocupa del equipamiento —desde la tabla adecuada para la primera ola hasta el neopreno que permite alargar la sesión cuando otros ya han salido del agua.

Be Wave Surf: para cada nivel, una tabla

Las tablas de surf de Behumax están diseñadas para acompañar toda la evolución de un surfista. La colección rígida incluye cuatro tipologías con más de 20 modelos diferentes, a las que se suma una opción hinchable para quienes buscan portabilidad sin renunciar a la experiencia en el agua.

Iniciación

Anchas, estables y fáciles de remar. La entrada natural al surf, con modelos desde 6' hasta 8'6".

Evolutiva

El punto de inflexión entre estabilidad y maniobrabilidad. Para surfistas en progresión que buscan mejorar de forma sostenida.

Shortboard

Ágiles, veloces y pensadas para maniobras radicales en olas potentes. Diseñadas para surfistas con experiencia que priorizan rendimiento.

Longboard

Surf clásico, deslizamientos largos y control fluido. Los modelos Lagoon (9') y Horizon (9'4") son ideales para olas pequeñas con estilo.

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Be Wave Paddle Surf: 14 modelos para todos los estilos

El paddle surf (SUP) es uno de los deportes acuáticos de mayor crecimiento en España y Europa. Su accesibilidad, la posibilidad de practicarlo en cualquier tipo de agua y su doble valor como entrenamiento físico y actividad de ocio lo convierten en una opción perfecta para toda la familia.

Todas las tablas Be Wave de paddle surf son hinchables y utilizan tecnología Dropstitch, que garantiza una rigidez y rendimiento comparables a las tablas rígidas manteniendo la ventaja del transporte fácil. Cada tabla se infla en 5-10 minutos y viene con su mochila de transporte.

All Round

Perfectas para iniciarse, explorar maniobras, surfear olas pequeñas o practicar yoga sobre el agua. Estables y versátiles.

Touring

Diseñadas para travesías y paseos largos. El nose puntiagudo corta mejor el agua y mejora el desplazamiento.

Race

Velocidad máxima. Diseño estrecho y alargado para cubrir distancias rápidamente. Para usuarios experimentados.

La gama va desde modelos de entrada muy accesibles —como la Be Wave Tropic 10 o la Dark 10, desde 144,63€— hasta opciones específicas para niños (Kids 8.6, 137,19€) y la Race 14 para competición (292,56€). También hay alternativas con fibra de carbono para quienes priorizan rendimiento y ligereza, como la colección Carbon (desde 205€).

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Ocean Be Wave: neoprenos de referencia

Un buen neopreno marca la diferencia entre una sesión mediocre y una excelente. La colección Ocean Be Wave fue diseñada para aportar el equilibrio óptimo entre calidez, libertad de movimiento y durabilidad, a un precio accesible para el usuario habitual.

La gama cubre todos los perfiles: hombre, mujer y niños, en versión larga y corta, con opciones de chaqueta y pantalón para quienes prefieren adaptar el equipo a la temperatura del agua.

¿Qué hace diferente al neopreno Ocean Be Wave?

El tejido de 4/3 mm súper elástico combina mayor grosor donde se necesita aislamiento térmico con zonas más flexibles (3 mm) en las áreas de mayor movimiento. El forro térmico interior retiene el calor corporal sin comprometer la movilidad.

La tecnología Glide en el cuello incorpora una capa de terciopelo que evita las rozaduras características de sesiones largas, un detalle que los surfistas con experiencia valoran especialmente. Las bandas de goma en muñecas y tobillos aseguran un cierre hermético, y las rodilleras integradas protegen frente a la abrasión del uso continuado.

Los neoprenos largos (hombre y mujer) están disponibles desde 139€. Los cortos, desde 99€. Los modelos de niños, desde 89€. Las chaquetas y pantalones de neopreno por separado desde 29,90€.

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El complemento que marca la diferencia

Una tabla de calidad merece los accesorios adecuados. La sección de accesorios Be Wave cubre todo lo necesario para preparar el equipo, salir con seguridad y evitar imprevistos en el agua.

Chalecos salvavidas

Aqua Safe para adultos (49,90€) y Kids para niños (39€). También disponible el Safety Be Wave (24€).

Leash de seguridad

Leash específico para surf y para paddle surf. Elemento imprescindible para mantener la conexión con la tabla en todo momento.

Bombas de inflado

Manual doble acción, triple acción, Power Pump y Turbo Air eléctrica. Opciones para inflar con rapidez y sin esfuerzo.

Palas / remos

Desde ajustables de aluminio hasta full carbon (88,43€). Mayor eficiencia de remada con menor fatiga.

Mochilas

Explorer 90L, Urban 90L, impermeable 10L. Soluciones de transporte para la tabla y el equipo completo.

Aletas / quillas

Sets específicos para surf, paddle surf y windsurf. Mejoran la estabilidad y el control direccional.

¿Por qué Behumax? Una marca pensada desde la práctica

Behumax no es solo una tienda de equipamiento deportivo. Es una marca con raíces en el fitness y una creciente especialización en deportes acuáticos. Be Wave es el resultado de ese recorrido: material diseñado desde la práctica, con especificaciones técnicas reales y precios accesibles para el usuario habitual.

El compromiso de la marca es sencillo: calidad real, honestidad técnica y precios que no excluyen a quienes quieren practicar el deporte que les apasiona.

Además de surf y paddle surf, la línea de deportes acuáticos de Behumax incluye windsurf y kayak, con toda la oferta concentrada en un único catálogo de referencia.

Contacto

Emisor: Behumax

Contacto: Behumax

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