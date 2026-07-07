Behumax impulsa el entrenamiento en casa con su gama de cintas de correr para todos los niveles - Behumax

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de julio de 2026.-

La firma extremeña especializada en equipamiento de fitness y deportes acuáticos cuenta con una gama de cintas de correr que cubre, de forma escalonada, desde el primer contacto con el cardio en casa hasta el entrenamiento de alto rendimiento conectado a apps de rutas reales.

El entrenamiento en casa ha dejado de ser una alternativa puntual al gimnasio para convertirse en un hábito consolidado. La búsqueda de rutinas que se adapten a horarios cambiantes, espacios reducidos y objetivos muy distintos ha impulsado la demanda de equipos capaces de ofrecer una experiencia de entrenamiento completa sin salir del salón. En ese contexto, la cinta de correr se mantiene como uno de los aparatos más versátiles para mejorar la resistencia cardiovascular, quemar calorías y tonificar el cuerpo de forma progresiva.

Behumax, compañía con sede en Extremadura especializada en equipamiento de fitness y deportes acuáticos, dispone desde hace tiempo de una gama de cintas de correr pensada precisamente para acompañar esa evolución: desde quien empieza a moverse con regularidad hasta quien ya entrena de forma intensa y busca prestaciones cercanas a las de un gimnasio profesional.

Del primer paso al entrenamiento exigente

La gama Force de Behumax ejemplifica esa progresión. La Treadmill Force 480 Pro, equipada con un motor de 2.0 HP y velocidad de hasta 14 km/h, funciona como puerta de entrada al entrenamiento intenso en casa. Su inclinación automática del 15% permite aumentar la exigencia de cada sesión sin necesidad de subir el ritmo, mientras que sus 12 programas predefinidos facilitan variar la intensidad sin complicaciones. La amplitud de su superficie de carrera mejora la comodidad en cada zancada, y a la conectividad Bluetooth y los altavoces integrados se suman extras como soporte para abdominales, flexiones y un cinturón vibratorio que añade trabajo de tonificación al cardio.

Un peldaño más arriba en potencia y rendimiento se sitúa la Treadmill Force 550 PRO, con motor de 3.0 HP y velocidad de hasta 18 km/h, pensada para quienes buscan entrenamientos más exigentes. Mantiene la inclinación automática del 15% y los 12 programas de la 480 Pro, pero suma una experiencia más completa gracias a su pantalla LCD con control en tiempo real de todos los parámetros. La conectividad Bluetooth y los altavoces integrados hacen que cada sesión sea más dinámica, mientras que su sistema de plegado hidráulico conserva la practicidad necesaria para el día a día en casa.

Cardio y tonificación en una misma sesión

Para quienes buscan combinar trabajo cardiovascular y activación muscular sin añadir pasos extra a su rutina, la Treadmill Force Vibrator 580 incorpora un sistema vibratorio que ayuda a activar la musculatura mientras se entrena. Con velocidad de hasta 16 km/h, inclinación automática y 12 programas, este modelo se adapta a distintos niveles de entrenamiento, y su dotación se completa con mancuernas y soportes para ejercicios de suelo, lo que permite sumar fuerza y tonificación al final o durante la propia sesión de cardio.

Rendimiento serio y entrenamiento conectado

En el extremo más exigente de la gama se encuentra la Treadmill Competition 4600, diseñada para quienes buscan un rendimiento serio. Su motor de 2.5 HP impulsa velocidades de hasta 20 km/h, y sus 20 niveles de inclinación automática permiten simular terrenos más exigentes. El sistema de amortiguación reduce el impacto en cada zancada, lo que hace posible entrenar fuerte sin castigar las articulaciones, mientras que sus 24 programas, la pantalla LED intuitiva, el Bluetooth y los altavoces integrados completan una experiencia de entrenamiento avanzada. Su plegado automático la convierte, además, en una opción potente pero práctica para el uso diario.

La Treadmill Iron 4800 representa el modelo más avanzado de la gama, pensado para entrenamientos de alto rendimiento. Su motor de 2.5 HP, con picos de hasta 4 HP, alcanza velocidades de 22 km/h, y sus 20 niveles de inclinación automática llevan la exigencia al máximo. Su rasgo más distintivo es la experiencia conectada con aplicaciones de fitness, que permite simular rutas y terrenos reales para un entrenamiento mucho más inmersivo y motivante. La estructura robusta y la amplia superficie de carrera aportan estabilidad incluso en las sesiones más intensas, mientras que sus 24 programas, la pantalla LED avanzada y la conectividad Bluetooth con música completan una propuesta de nivel superior dentro del catálogo de la marca.

Una gama pensada para cada etapa del entrenamiento

Con esta combinación de modelos, Behumax mantiene una propuesta que cubre todo el recorrido del entrenamiento en casa: desde el primer contacto con el cardio guiado hasta el entrenamiento conectado de alto rendimiento, pasando por opciones que suman tonificación muscular a la rutina cardiovascular. La compañía extremeña, que distribuye sus productos a través de su tienda online y de plataformas como Amazon, Carrefour, Decathlon, Sprinter, Media Markt, Miravia, Worten y Leroy Merlin, sigue apostando así por hacer accesible el entrenamiento de calidad dentro de casa, tanto en España como en Portugal.

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