Behumax presenta HERO, su nueva gama de cardio profesional diseñada para el alto rendimiento - Behumax

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española amplía su apuesta por el equipamiento profesional con una nueva familia de máquinas de cardio orientada a boxes de cross training, gimnasios, centros de entrenamiento funcional y deportistas que buscan llevar la intensidad un paso más allá.

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Behumax continúa avanzando en su apuesta por el equipamiento deportivo profesional con el lanzamiento de HERO, su nueva gama de máquinas de cardio de alto rendimiento. Una familia que nace con cuatro modelos —Row Hero, Ski Hero, Air Bike Hero y Air Bike Hero Z-3— y que busca responder a las exigencias de un entrenamiento cada vez más intenso, funcional y orientado al rendimiento.

El lanzamiento supone un nuevo paso dentro de la evolución de la compañía y, especialmente, de Elite Fit, su línea destinada al equipamiento profesional. Con HERO, Behumax refuerza su presencia en espacios como boxes de cross training, gimnasios y centros de entrenamiento funcional, donde la resistencia de los materiales, la versatilidad y la capacidad para soportar un uso continuado resultan fundamentales.

La filosofía que acompaña a la nueva gama queda resumida en uno de los conceptos con los que Behumax presenta HERO: “Un héroe no nace. Se construye sesión a sesión”.

Más allá de una declaración de intenciones, el concepto define el posicionamiento de una gama concebida para aquellos momentos del entrenamiento en los que el rendimiento depende de continuar cuando aumenta la exigencia. HERO plantea así el cardio no únicamente como un trabajo cardiovascular, sino como una herramienta integrada dentro de sesiones de fuerza, resistencia, HIIT y entrenamiento funcional.

Cuatro máquinas para diferentes formas de llevar el cardio al límite

La gama HERO está formada inicialmente por cuatro máquinas profesionales que permiten abordar el trabajo cardiovascular desde diferentes movimientos y estímulos.

El Row Hero traslada el remo al entrenamiento indoor mediante un sistema de resistencia dual de aire y magnética con 16 niveles de intensidad. Su estructura de acero está preparada para un uso intensivo y admite usuarios de hasta 160 kg. Incorpora además un recorrido de asiento de 1.365 mm, diseño plegable, ruedas de transporte y un monitor que permite controlar parámetros como tiempo, distancia, ritmo por 500 metros, vatios, calorías o frecuencia cardíaca. La conectividad Bluetooth completa una máquina diseñada tanto para instalaciones profesionales como para deportistas que buscan controlar su rendimiento con precisión.

Junto a él, el Ski Hero reproduce el movimiento característico del esquí de fondo y lo adapta al entrenamiento funcional. También utiliza resistencia dual de aire y magnética con 16 niveles y cuenta con estructura de acero, cuerdas de alta resistencia y empuñaduras ergonómicas. Puede instalarse directamente sobre una pared para optimizar el espacio o utilizarse sobre una plataforma de suelo, una configuración especialmente interesante para instalaciones que necesitan reorganizar sus zonas de entrenamiento.

La familia se completa con dos conceptos diferentes de bicicleta de aire.

La Air Bike Hero combina resistencia de aire y magnética con 32 niveles de ajuste, permitiendo controlar la intensidad desde trabajos cardiovasculares progresivos hasta intervalos de alta exigencia. Su cuadro de acero, el ajuste de sillín y manillar en 18 posiciones y su monitor avanzado buscan responder a un uso intensivo sin renunciar a la adaptación a distintos perfiles de usuario.

La Air Bike Hero Z-3, por su parte, apuesta por un funcionamiento basado en la resistencia de aire de nivel infinito. En este caso es el propio deportista quien determina la dificultad: cuanto mayor es la fuerza aplicada sobre los pedales y los brazos móviles, mayor es la resistencia generada. El resultado es una máquina especialmente orientada a entrenamientos de cuerpo completo e intervalos de alta intensidad, con capacidad para usuarios de hasta 160 kg.

Una gama pensada para el entrenamiento funcional actual

Uno de los elementos que vertebran HERO es precisamente su orientación hacia el uso profesional intensivo. Behumax ha concebido las cuatro máquinas para integrarse en espacios en los que el equipamiento puede acumular numerosas sesiones a lo largo de una jornada y ser utilizado por deportistas con características y niveles de rendimiento muy diferentes.

Por ello, la compañía ha apostado por estructuras de acero, sistemas de resistencia adaptados al entrenamiento de alta intensidad, monitores destinados al seguimiento del rendimiento y soluciones que facilitan la distribución del equipamiento dentro de gimnasios y boxes.

La combinación de remo, ski erg y air bikes permite además configurar zonas de cardio funcional capaces de cubrir diferentes patrones de movimiento y propuestas de entrenamiento.

Esta versatilidad cobra especial relevancia en disciplinas en las que las máquinas de cardio han dejado de ocupar únicamente una zona específica del gimnasio para incorporarse directamente a circuitos, intervalos, entrenamientos por tiempo o sesiones que combinan trabajo cardiovascular y fuerza.

El cardio como parte del rendimiento, no como complemento

HERO también representa una determinada manera de entender el entrenamiento.

El crecimiento del entrenamiento funcional ha convertido las máquinas de cardio en herramientas capaces de medir el rendimiento en tiempo, distancia, calorías o vatios y de introducir estímulos de alta intensidad dentro de una misma sesión.

La propuesta de Behumax parte de esta realidad para desarrollar una familia en la que la máquina debe responder a la intensidad que exige el deportista y mantener un comportamiento consistente durante un uso continuado.

De ahí el concepto que acompaña a toda la gama: “No entrenamos. Nos convertimos”.

Una idea con la que la compañía busca alejar HERO de una visión convencional del cardio y vincularla a la evolución que se produce detrás de cada sesión, cada repetición y cada nuevo límite superado.

Un nuevo paso en la apuesta profesional de Behumax

Con el lanzamiento de HERO, Behumax amplía su catálogo profesional y refuerza la estrategia desarrollada alrededor de Elite Fit, incorporando una familia específica de máquinas de cardio para instalaciones deportivas y entrenamiento de alto rendimiento.

Los cuatro modelos están disponibles tanto de manera individual como mediante diferentes configuraciones que permiten combinar Row Hero, Ski Hero y Air Bike Hero Z-3 para crear zonas de cardio adaptadas a las necesidades de cada instalación.

La nueva gama sitúa así el foco en uno de los segmentos con mayor presencia dentro del entrenamiento funcional contemporáneo y permite a Behumax seguir ampliando su propuesta para boxes, gimnasios y centros deportivos.

Porque, bajo la filosofía de HERO, el entrenamiento no termina cuando aparece el límite.

Es precisamente ahí donde empieza la transformación.

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