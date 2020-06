COMUNICADO: Beko anuncia sus objetivos de sostenibilidad para el 2030

- La marca de electrodomésticos utilizará electricidad que provenga únicamente de fuentes renovables.

- Los procesos de producción sufrirán cambios de manera que el reciclaje de residuos aumente al 99% y se use un 40% de material reciclado.

- El consumo de energía y agua por producto disminuirá en un 45%.

- La proporción de mujeres directivas aumentará al 30%.

ESTANBUL, 5 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Beko [https://www.beko.com/es-es], marca referente en soluciones inteligentes para el hogar, adoptará nuevas medidas y objetivos de sostenibilidad para el 2030 amparándose en el último Informe de Sostenibilidad 2019 presentado recientemente por el holding Arçelik, al que pertenece.

Las medidas adoptadas se aplicarán en línea con la visión de la marca 'Respetando el mundo, respetado en todo el mundo' y en los 12 países donde lleva a cabo su producción, incluyendo Turquía, Rumania, Reino Unido, Rusia, Francia, Suecia, China, Noruega, Finlandia, Sudáfrica, Tailandia y Dinamarca.

Según establece Hakan Bulgurlu, CEO de Arçelik, "un mundo sostenible es posible si tomamos la dirección adecuada, por eso hemos abanderado nuestra toma de decisiones bajo el enfoque 'In Touch Technology'. Con nuestra red y alcance global, además de nuestras tecnologías, que contribuyen a mejorar nuestro planeta y nuestras vidas, nos esforzamos por ser parte de la solución a la hora de abordar los problemas sociales y ambientales".

Concretamente, para el 2030, la compañía tiene como objetivo obtener el 100% de la electricidad que utiliza a partir de fuentes de energía renovables, aumentar la tasa de reciclaje de residuos al 99%, y aumentar hasta un 40% el uso de material reciclado en procesos de producción. "La crisis generada por el coronavirus ha afectado al mundo en un período de tiempo muy corto, y una vez más nos ha recordado nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente. No solo creemos que las empresas adoptarán la sostenibilidad como modelo de negocio después de la pandemia, sino que las personas también las alentarán a hacerlo a través de sus decisiones de compra", añade Bulgurlu.

El consumo de energía y agua por producto disminuirá en un 45%

En el informe, la compañía ha compartido las soluciones que pretende llevar a cabo para combatir la crisis climática bajo la directriz 'In Touch with our Planet', a partir de la cual pretende establecer una potencia basada únicamente en sistemas de energía renovable de hasta 15 MW en todas sus plantas de fabricación. Asimismo, también reducirá el consumo de energía necesaria para producir cada producto en un 45% en comparación con 2015, año de referencia.

En lo que respecta al consumo de agua por producto, Beko alcanzó sus objetivos del 2020 al reducirlo en un 52% con respecto al 2012. El objetivo para 2030 es reducirlo en un 45% situando el 2015 como año base. De mantener esta tendencia, el fabricante de electrodomésticos se convertirá en una compañía carbono neutral en 2025.

La proporción de mujeres directivas aumentará al 30%

El informe presentado también dedica una sección orientada a objetivos de equidad empresarial. Aunque actualmente el índice de mujeres directivas alcanza el 18,6%, el objetivo es llegue al 30% en 2030. Además, también darán apoyo a acciones filantrópicas: se garantizará que más del 50% de los empleados participen en una actividad de voluntariado al año, como mínimo.

Ayudando a 80 millones de personas a crear conciencia sobre una vida saludable

Gracias a su enfoque 'In Touch with Human Needs', el holding Arçelik, a través de Beko, se ha propuesto concienciar sobre hábitos de vida saludables en 80 millones de personas para el 2030, principalmente a través de programas -algunos ya en curso- que contribuyan a que las generaciones futuras adquieran mejores hábitos.

En España, el proyecto que abandera esta causa es Eat Like a Pro [http://www.eatlikeaprobybeko.com/eatlikeapro-es/], realizado en colaboración con el FC Barcelona y con el prestigioso chef Martín Berasategui, que promueve la adquisición de unos hábitos alimentarios y dietéticos más saludables en las familias españolas.

Líder de la industria en sostenibilidad

Beko y Arçelik han sido ampliamente reconocidos en 2019 por sus esfuerzos en sostenibilidad. Uno de los evaluadores referentes en esta materia, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) ha posicionado a la compañía como líder de la categoría "Artículos de larga duración para el hogar".

El fabricante de electrodomésticos también una de las calificaciones más altas (A-) en 2019 por el Programa Climático del 2019 del Carbon Disclosure Project. Se trata de una de las iniciativas medioambientales más importantes del mundo y se caracteriza por sus ejemplares campañas contra el cambio climático. En este mismo programa, la compañía recibió la puntuación B en el Programa de Agua CDP 2019.

Sobre Beko

Beko es la marca internacional de electrodomésticos de Arçelik Group y uno de los patrocinadores principales del FC Barcelona a nivel mundial. Beko es la segunda mayor marca en Europa en el sector de productos de gama blanca y ha sido la marca que más rápido ha crecido en el mercado europeo global en los últimos siete años, y que ofrece líneas de productos que incluyen grandes y pequeños electrodomésticos junto con una selección de aires. En España, Beko es la tercera marca de electrodomésticos en unidades vendidas. Para la compañía, la generación inteligente es su mayor fuente de inspiración para desarrollar soluciones futuras y consigue inspirarse en las necesidades y los estilos de vida constantemente cambiantes de la gente, con el objetivo de facilitarles la vida a los consumidores. La compañía ofrece una gama de soluciones inteligentes para atender las necesidades, culturas y estilos de vida en más de 140 países de todo el mundo; sus electrodomésticos son rápidos, flexibles y eficientes energéticamente, y aúnan tecnologías inteligentes y un gran diseño.

