El belga Ingmar De Vos elegido miembro de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional

MILÁN, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El belga Ingmar De Vos, presidente de la FEI desde 2014 y presidente de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF) desde 2025, ha sido elegido miembro de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) en su calidad de representante de las Federaciones Olímpicas de Verano. La elección tuvo lugar el 4 de febrero de 2026, en la 145ª sesión del COI celebrada en Milán (ITA) en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Ingmar De Vos, miembro del COI desde 2017, fue elegido en votación secreta por sus homólogos para un mandato de cuatro años. Asumirá su nuevo cargo tras la conclusión de la 145ª sesión del COI el 22 de febrero de 2026.

La Comisión Ejecutiva del COI es el máximo órgano de gobierno del Comité Olímpico Internacional, responsable de supervisar la gestión de la organización y de implementar las decisiones adoptadas por la Sesión del COI, la administración y la dirección política. Fue fundada en 1921 y está compuesta por el presidente del COI, cuatro vicepresidentes y diez miembros elegidos por la Sesión del COI.

"La elección de hoy para formar parte de la Junta Ejecutiva del COI es un gran honor", dijo el recién elegido miembro de la Junta Ejecutiva del COI, Ingmar De Vos. "Me siento profundamente honrado por el resultado y me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a mis compañeros miembros del COI, junto a quienes he tenido el privilegio de trabajar durante casi una década. Este nuevo papel también conlleva una responsabilidad significativa en un momento en que el Movimiento Olímpico está atravesando una profunda revisión "Fit for the Future" iniciada por la presidenta Kirsty Coventry."

"Durante mi mandato, me comprometo a contribuir al éxito futuro de los Juegos Olímpicos, el COI y la Familia Olímpica. Como presidente de la ASOIF, me propongo seguir fortaleciendo esto, con especial atención al papel de las Federaciones Deportivas Internacionales de Verano dentro del Movimiento Olímpico, y a fomentar un diálogo abierto y constructivo con el COI. Juntos, debemos seguir mejorando la popularidad, el atractivo y la sostenibilidad a largo plazo de los Juegos Olímpicos".

Biografía de Ingmar De Vos

Ingmar De Vos, nacido en Bélgica el 5 de agosto de 1963, tiene un Master en ciencias políticas, relaciones internacionales y derecho internacional y europeo de la Vrije Universiteit Brussel. Después de comenzar su carrera como asesor del Senado belga, se unió a la Real Federación Ecuestre Belga, donde ocupó el cargo de secretario general de 1997 a 2011. Se convirtió en secretario general de la FEI en 2011 y fue elegido presidente de la FEI en 2014, luego reelegido por tres mandatos. Miembro del COI desde 2017, forma parte de varias comisiones y ocupa puestos de alto nivel en ASOIF, WADA, SportAccord e ITA.

