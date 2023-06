Bélgica celebra el 20 aniversario del matrimonio entre personas del mismo sexo con un emotivo regalo: Una canción para e

(Información remitida por la empresa firmante)

BRUSELAS, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Alice on the Roof lanza hoy una sentida canción para celebrar el importante hito del 20º aniversario del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bélgica. La canción resume maravillosamente los temas del amor, la unidad, la comprensión y la aceptación. Como parte de la campaña "Embracing Openness", la canción enfatiza que el amor gana en Bélgica, también para las parejas del mismo sexo.

Bélgica siempre ha sido pionera en derechos civiles. En 2003 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, una fecha histórica que cambió la vida de muchas parejas. La apertura a la diversidad forma parte del ADN belga, y por eso el país ha avanzado desde entonces en reforzar los derechos LGBTIQ+. Hoy, Bélgica celebra este gran hito y espera continuar el camino hacia la dignidad y el respeto para todos.

Creada por la artista belga Alice on the Roof, "The Right Words" trasciende las barreras y transmite un poderoso mensaje de unidad, comprensión y aceptación a través del lenguaje universal de la música. Inspirada en una historia de amor entre una pareja de amigos muy unidos, Alice consigue hilar con arte las tiernas emociones y la introspección personal en su composición. "Mis letras encarnan sus reflexiones íntimas", explica Alice. "Preguntas como '¿Me gusta esta chica? ¿Significa que me gustan las chicas? ¿Tengo derecho a abrazar mis sentimientos y decir: 'Te deseo; te quiero'? En Bélgica, la respuesta es un rotundo 'SÍ'".

"Puede que haya innumerables bromas sobre los belgas, pero cuando se trata de amor, somos cualquier cosa menos un broma. El 20 de enero de 2003, el Parlamento belga allanó el camino para el matrimonio entre personas del mismo sexo, grabando un momento inolvidable en nuestra historia. Aunque entonces sólo tenía 7 años, yo, como todos los de mi generación, he vivido en un mundo en el que el matrimonio para todos no se discute: es una celebración alegre y punto", dice Alice.

Bélgica, uno de los primeros países del mundo en reconocer y legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sigue defendiendo la igualdad de derechos y la aceptación de la comunidad LGBTIQ+. La legislación, aprobada por una abrumadora mayoría, supuso un salto histórico que transformó la vida de innumerables parejas y desencadenó una ola de reconocimiento e inclusión en todo el país. Desde su promulgación, miles de parejas del mismo sexo han emprendido cada año en Bélgica su viaje del amor a través del matrimonio.

