Bélgica presenta su nueva campaña internacional de branding que destaca su apertura a la innovación (2)

BRUSELAS, 24 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Bélgica ha presentado hoy su nueva campaña internacional de branding, titulada "Embracing Openness". La Cancillería del primer ministro ha lanzado esta iniciativa para fortalecer la apertura de Bélgica a la innovación, respaldada por la colaboración y diversidad, y está dirigida principalmente a responsables de toma de decisiones económicas y a la comunidad investigadora en general. La campaña se extenderá hasta abril de 2026.

Bélgica está abierta a la innovación, la colaboración y la diversidad

Una encuesta estratégica realizada por FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation (Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo) en 2022 reveló que Bélgica es generalmente muy apreciada por la comunidad internacional. Líderes de opinión alrededor del mundo expresaron su percepción positiva sobre Bélgica como país, destacando su mentalidad abierta, espíritu innovador, voluntad de colaboración y compromiso con el estado de derecho y los derechos humanos.

La encuesta indicó, además, que Bélgica tiene una reputación favorable entre investigadores, líderes de opinión, inversores y ONG. Sin embargo, se encontró que el país carece de suficiente visibilidad y a menudo muestra una modestia excesiva.

Los resultados de esta encuesta han servido como base para la nueva estrategia de branding del país, junto con una campaña complementaria que enfatiza el compromiso de Bélgica con la innovación, la colaboración y la diversidad, bajo el tema " Embracing Openness". (Abrazando la amplitud de miras)

El compromiso de Bélgica con la apertura a la innovación en tiempos difíciles

"Ya sea la producción de vacunas COVID, la investigación pionera en biotecnología y semiconductores, o nuestro papel líder en la energía marina, Bélgica ha demostrado constantemente que la apertura a la innovación es vital para una sociedad exitosa. Abrazar la colaboración y diversidad es una parte integral de ello. A través de la colaboración desde diferentes perspectivas, la construcción de lazos estrechos y el forjamiento de alianzas, podemos lograr un progreso sustancial tanto a nivel económico como social. Este enfoque es una parte fundamental del ADN de Bélgica. Mientras que otros podrían optar por aislarse, Bélgica elige radicalmente la apertura como el camino a seguir. "– comenta el Primer ministro belga Alexander De Croo, anunciando el lanzamiento de la campaña "Embracing Openness".

Abrazar la innovación para afrontar los retos del mañana

Para hacer frente a desafíos tales como el cambio climático, la autonomía y seguridad estratégica europea del suministro energético, la campaña mostrará el lado innovador de Bélgica.

Con un historial probado en excelencia tecnológica y científica, Bélgica es un bullicioso centro de innovación. Notables logros belgas incluyen el liderazgo en investigación y desarrollo biofarmacéutico, nanoelectrónica y energía marina combinada con instituciones de investigación y universidades de primera categoría.

Bélgica está impulsando la revolución del chip de alta tecnología a través de la colaboración entre sus laboratorios IMEC y Universidad KU Leuven, nombrada la séptima universidad más innovadora del mundo por Reuters. Además, gracias a la investigación por la Universidad de Gante y las universidades ULB & VUB, Bélgica está liderando el camino hacia descubrimientos médicos sobre afecciones que alteran la vida, como el cáncer, el Alzheimer y el SIDA.

En cuanto a la transición energética, Bélgica ha cofundado la North Sea Coalition (Coalición del Mar del Norte) para crear la mayor fuente de energía renovable en Europa, con el objetivo de cuadruplicar la capacidad eólica marina combinada a 65 gigavatios para 2030 y al menos 150 gigavatios para 2050.

Impulsar el progreso y la innovación gracias a la colaboración

La campaña también mostrará cómo la innovación y las soluciones sostenibles para el bien público son posibles a través de la colaboración. Porque ninguna entidad puede abordar problemas complejos y capitalizar plenamente oportunidades por sí sola.

El sentido de cooperación está arraigado al ADN de Bélgica. No es casualidad que Bélgica, miembro fundador de las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea, acoja numerosas organizaciones europeas e internacionales clave. Bélgica hará especial hincapié en la promoción de colaboraciones para la innovación durante su próxima presidencia al consejo de la UE en 2024.

Fomentar la innovación próspera con la diversidad en el corazón

Más que nunca, Bélgica fomenta su creencia en las virtudes de una sociedad abierta, tolerante e inclusiva para impulsar la innovación y garantizar progreso y prosperidad para todos.

"Embracing Openness" mostrará que Bélgica es hogar compartido de muchas comunidades y culturas con la diversidad en su corazón. Como lo demuestra su clasificación en segundo lugar en el Rainbow Index , su tercer lugar en el KOF Globalisation Index , así como su participación en el movimiento global SheDecides y su papel de supervisión en el International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial).

Una campaña multicanal que cuenta la historia de Bélgica

Como nación, Bélgica no es conocida por promover fuertemente sus logros. Siendo que la campaña ayuda a abordar esto, ha invitado a personas de otros países a compartir sus sentimientos sobre Bélgica; perspectivas capturadas en base al tema principal de la campaña: "No decimos que Bélgica sea estupenda, otros sí".

La campaña se basa en personas de otros países que hablarán sobre sus experiencias con Bélgica y los belgas en su propio idioma. Las historias se centrarán en los tres pilares de la campaña: innovación, colaboración y diversidad. Esta combinación es precisamente lo que hace única a Bélgica.

A través de canales digitales y eventos de activación para públicos de interés, la nueva campaña tiene como objetivo mejorar la presencia global de Bélgica, atraer inversores e investigadores y mostrar sus industrias prominentes, todo sostenido bajo los valores fundamentales belgas.

El objetivo de la campaña "Embracing Openness" es contribuir positivamente a la reputación de Bélgica en la escena internacional. La campaña también se promocionará a través de las embajadas y puestos diplomáticos belgas en todo el mundo.

A partir de junio y durante tres años, el nuevo branding de Bélgica será visible en el aeropuerto de Bruselas, extendiendo una cálida bienvenida a viajeros internacionales, profesionales y socios de innovación. El vigésimo aniversario de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bélgica en junio será uno de los primeros hitos de la campaña.

En los próximos años, los hitos adicionales de la campaña se alinearán con misiones comerciales, conferencias internacionales y eventos para públicos de interés. Con una perspectiva global, la campaña se concentrará inicialmente en Europa, preparándose para la próxima presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, a partir de 2024.

Para obtener más información, visite www.embracingopenness.be

Sobre Bélgica

Situado en el corazón de Europa, Bélgica es una nación altamente desarrollada de más de 11,5 millones de personas con reputación en innovación, trabajo duro, colaboración y multilingüismo. Estratégicamente situado entre Alemania, los Países Bajos, Francia y Luxemburgo, y muy cercano a Reino Unido, se encuentra en el centro de la zona más rica y densamente poblada de Europa. Como miembro de la Unión Europea, Bélgica goza de pleno acceso al mercado único y la zona aduanera más avanzados del mundo, lo que garantiza un amplio comercio sin fricciones.

Bélgica cuenta con una infraestructura de transporte muy desarrollada, incluido el segundo puerto marítimo más grande de Europa (Amberes). Bélgica es el hogar de instalaciones de investigación e innovación líderes en el mundo, corporaciones multinacionales y empresas artesanales respaldadas por el enfoque centrado de inversión en los servicios públicos.

