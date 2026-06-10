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-Bell Integration e IBM lanzan una plataforma de servicios gestionados inteligentes impulsada por IA en la AI Summit
La nueva plataforma utiliza automatización e información predictiva para optimizar las operaciones de TI y reducir el tiempo de inactividad.
LONDRES, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la AI Summit London que reúne a los tecnólogos y líderes empresariales más innovadores de Europa los días 10 y 11 de junio, Bell Integration presentará su plataforma de Servicios Gestionados Inteligentes, desarrollada en colaboración con IBM. Esta solución está diseñada para ayudar a las organizaciones a avanzar en sus operaciones de TI a través de una mayor automatización, conocimientos predictivos y capacidades de orquestación inteligente, ayudando a las empresas a pasar de operaciones reactivas a operaciones proactivas y resilientes.
Un elemento central de esta colaboración es el desarrollo de la plataforma de Servicios Gestionados Inteligentes, impulsada por la tecnología de IBM con análisis predictivo y orquestación de IA de agente. Esta combinación de tecnologías, que incluye IBM Cloud Pak para AIOps, Instana para observabilidad y watsonx Orchestrate para control agente, respalda los servicios administrados de inteligencia artificial inteligente de Bell Integration y estará disponible para los clientes para acelerar la transformación de las operaciones de TI.
Martin Mersey – director de Automatización de IA, Bell Integration: "Con la IA agente y la automatización de Bell como base de la solución, podemos ayudar a las empresas a pasar de la extinción de incendios reactiva a operaciones más proactivas y resilientes, transformando la TI de una necesidad operativa a un habilitador de negocios. Para los líderes de TI que navegan por la complejidad de la nube, luchan contra la resiliencia y aumentan las expectativas de rendimiento, nuestra plataforma IMS está diseñada para ayudar a reducir el riesgo operativo y mejorar los tiempos de respuesta, brindando a las organizaciones mayor visibilidad y resiliencia".
Andrew Gill – vicepresidente de UKI Ecosystem, IBM: "Esta asociación desempeña un papel fundamental a la hora de acelerar la innovación y ofrecer una oferta líder en el mercado. Al colaborar con Bell Integration, estamos ayudando a desarrollar soluciones innovadoras diseñadas para respaldar la transformación empresarial y ofrecer valor a nuestros clientes compartidos".
Acerca de Bell Integration
Bell Integration es un socio tecnológico global que ofrece asesoramiento estratégico, consultoría de datos e inteligencia artificial y servicios gestionados. Sus soluciones combinan capas de experiencia inteligentes impulsadas por IA con habilitación de primera línea, incluidas respuestas guiadas, agentes de aprendizaje continuo y resumen e implementación automatizados para acelerar la generación de valor.
Contacto para medios:Finola Sloyan pr@bell-integration.com
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