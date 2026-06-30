Bell Integration participará en NiCE World London del 1 al 2 de julio de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Hablemos de cómo transformar la experiencia del cliente con IA

LONDRES, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration anunció hoy con orgullo su papel como Socio Oro y Patrocinador Oro de NiCE World London, el principal evento CX AI dirigido a organizaciones que buscan ir más allá de la ambición y ofrecer resultados reales y medibles a través de la automatización, la orquestación y las experiencias inteligentes.

El evento, que tendrá lugar en Olympia, Kensington, del 1 al 2 de julio de 2026, reunirá a más de 1.500 líderes, profesionales e innovadores del sector, y presentará las últimas innovaciones, perspectivas y estrategias prácticas que están dando forma al futuro de la experiencia del cliente. El evento promete una visión inmersiva y práctica de cómo la IA está transformando cada interacción con el cliente.

Bell Integration busca colaborar con organizaciones preparadas para transformar estrategias complejas de IA en acciones escalables. Bell ayuda a sus clientes a maximizar el valor de las soluciones de IA de NiCE, sin necesidad de reemplazar la plataforma, al habilitar un servicio proactivo, personalización en tiempo real y una orquestación fluida en canales digitales y humanos.

Darren Rushworth, presidente de NiCE International: "Nos complace que Bell Integration, nuestro socio implementador del año 2025 en el Reino Unido e Irlanda, patrocine una vez más NiCE World London. Conectar la estrategia con la ejecución es fundamental para las organizaciones que buscan aprovechar al máximo el potencial de la IA. Bell Integration aúna la innovación en IA, la experiencia en CX y una trayectoria comprobada en la implementación para acelerar el proceso desde la visión hasta los resultados empresariales medibles".

La capa de inteligencia y datos de la experiencia del cliente

En el núcleo de los modelos operativos de CX habilitados por IA se encuentra una capa de datos e inteligencia en tiempo real que aprende continuamente de cada interacción, de modo que cada encuentro se basa en la información de los encuentros anteriores. En lugar de tratar los datos como un registro histórico para informes retrospectivos, esta arquitectura integra la inteligencia directamente en la prestación de servicios en vivo. Al conectar los datos de interacción, el contexto del cliente, la automatización y los flujos de trabajo de los agentes en una vista única y práctica, el sistema captura la intención, el sentimiento, el comportamiento y el contexto del recorrido en tiempo real a través de canales de voz, chat y digitales. El resultado es un activo operativo en constante mejora que optimiza cada punto de contacto con el cliente.

Faisal Abbasi , director ejecutivo de IA y Datos de Bell Integration: "Las organizaciones líderes ya no utilizan la inteligencia artificial como herramientas de automatización aisladas superpuestas a los procesos de experiencia del cliente existentes. En cambio, están rediseñando las operaciones de servicio en torno a la inteligencia en tiempo real, la toma de decisiones adaptativa y la entrega coordinada de la experiencia del cliente. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que se crea y gestiona la experiencia del cliente".

Para obtener más información sobre cómo transformar sus operaciones de experiencia del cliente (CX), visite al equipo de Bell Integration en NiCE World London, que se celebrará en Olympia, Kensington, del 1 al 2 de julio de 2026, en el stand G5.

Acerca de Bell Integration

Bell Integration es un socio tecnológico global que ofrece servicios de asesoría estratégica, consultoría en IA y datos y, en particular, servicios gestionados. Estos incluyen capas de experiencia inteligentes y personalizadas impulsadas por IA, respaldadas por formación y capacitación para equipos de primera línea, que abarcan respuestas guiadas, agentes de aprendizaje continuo y resumen automatizado.

Contacto de medios

Finola Sloyan | E pr@bell-integration.com | T +44 2392 825925

Acerca de NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) está transformando el mundo con IA que prioriza a las personas. Nuestras plataformas de IA, diseñadas específicamente para este fin, automatizan las interacciones, convirtiéndolas en acciones proactivas, seguras e inteligentes. Esto permite a individuos y organizaciones innovar y actuar, desde la interacción hasta la resolución. Con la confianza de organizaciones en más de 150 países, las plataformas de NiCE se adoptan ampliamente en diversos sectores, conectando personas, sistemas y flujos de trabajo para trabajar de forma más inteligente y a gran escala, mejorando el rendimiento en toda la organización y ofreciendo resultados medibles y comprobados.

Contacto de mediosChristopher Irwin-Dudek | +1 201 561 4442 | media@nice.com | ET

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