Publicado 01/07/2026 08:06

Bell Integration presenta una nueva marca para acelerar la transformación basada en la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsando la siguiente fase del cambio empresarial inteligente impulsado por la IA.

LONDRES, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration presenta hoy una nueva marca diseñada para reflejar su papel como socio tecnológico y de transformación centrado en la IA, ayudando a las organizaciones a afrontar la creciente complejidad de la digitalización, la nube, la automatización y la inteligencia artificial.

Esta evolución señala un renovado enfoque en capacitar a los clientes para que avancen más rápido, desde la estrategia hasta la ejecución, aprovechando la IA, los datos y las operaciones inteligentes para impulsar resultados comerciales medibles.

Manpreet Gill, consejero delegado, comentó "Las organizaciones se enfrentan a una presión sin precedentes para modernizarse y generar valor con rapidez. La IA no solo acelera el cambio, sino que redefine la forma en que operan las empresas. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a convertir sus ambiciones en acciones concretas, combinando tecnología, datos y experiencia humana para lograr un impacto real. Esta nueva marca refleja esa ambición y el papel que desempeñamos en la configuración del futuro".

Bell se centra en ayudar a las organizaciones a abordar sus desafíos más apremiantes —la adopción de la IA, la automatización a gran escala, la ciberresiliencia, la complejidad de la nube y la eficiencia operativa— mediante soluciones integradas y orientadas a resultados.

Stuart McMinn, director técnico, añadió "A medida que las organizaciones pasan de la experimentación a la adopción a escala de la IA, Bell está posicionada para cerrar la brecha entre la ambición y la ejecución, brindando una transformación práctica y del mundo real a un ritmo."

Acerca de Bell Integration

Fundada en 1995, Bell Integration es una organización centrada en la IA, con la innovación impulsada por esta tecnología como eje central. Reúne socios, sistemas e ideas para diseñar futuros más inteligentes y adaptables para gobiernos, industrias y sociedades. Desde la estrategia y los datos hasta la experiencia práctica en la implementación, las soluciones y servicios de IA de Bell permiten a las organizaciones cerrar la brecha entre la ambición en IA y su ejecución en el mundo real.

Contacto para medios

Finola Sloyan MCIPR | pr@bell-integration.com | +44 2392 825925

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