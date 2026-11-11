Belleza coreana en el CES: Kolmar Korea gana el premio a la mejor innovación en tecnología de belleza

(Información remitida por la empresa firmante)

Belleza coreana en el CES: Kolmar Korea se convierte en la primera empresa en ganar el premio a la mejor innovación en tecnología de belleza por segundo año consecutivo

ChromaFlow, un sistema de color labial personalizado basado en inteligencia artificial, obtiene un doble reconocimiento: El premio Best of Innovation en tecnología de belleza y un galardón a la innovación en inteligencia artificial.

LumiJet Pro, un dispositivo de cuidado de la piel basado en inteligencia artificial, recibe un galardón a la innovación en inteligencia artificial por su capacidad de realizar un análisis preciso de la piel y aplicar principios activos de forma localizada.

SEÚL, Corea del Sur, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea anunció hoy que se ha convertido en la primera empresa de la industria cosmética mundial en obtener el premio Best of Innovation (Lo mejor de la innovación) en la categoría de tecnología aplicada a la belleza (Beauty Tech) en el CES durante dos años consecutivos, logrando este prestigioso reconocimiento para la edición de 2027 del CES, el evento tecnológico más importante del mundo.

Tras haber sido galardonada en el CES 2026 por su Scar Beauty Device, Kolmar Korea volvió a obtener el máximo reconocimiento con ChromaFlow, un sistema de creación de color labial personalizado basado en inteligencia artificial. Estos éxitos consecutivos en el escenario global subrayan la excelencia tecnológica de Kolmar Korea y su liderazgo en el panorama, en constante evolución, de la K-beauty (belleza coreana).

En el CES 2027, celebrado en Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2027, ChromaFlow fue distinguido con el premio Best of Innovation en la categoría de tecnología aplicada a la belleza (Beauty Tech) y con un premio a la innovación (Innovation Award) en el ámbito de la inteligencia artificial. Por su parte, LumiJet Pro —un dispositivo de cuidado de la piel basado en inteligencia artificial desarrollado por Kolmar Korea— también obtuvo un premio a la innovación en la categoría de inteligencia artificial, lo que eleva a tres el número total de galardones recibidos por la empresa.

El premio Best of Innovation es la máxima distinción que se otorga en el CES; está reservado para aquellos productos que obtienen las puntuaciones más altas en todos los criterios de evaluación. La categoría de Beauty Tech (tecnología aplicada a la belleza) se introdujo en 2025 —con Samsung Electronics como primer galardonado—, y en 2026, Kolmar Korea se convirtió en la primera empresa de cosméticos en obtener este reconocimiento. Como pionera en Corea del modelo de fabricación con diseño original (ODM) basado en la investigación y el desarrollo (I+D), Kolmar Korea goza hoy de reconocimiento mundial por sus capacidades de transformación mediante inteligencia artificial (AX), las cuales integran la IA de manera fluida desde la fase inicial de I+D hasta la fabricación.

ChromaFlow: Creación de color labial personalizado mediante IA

ChromaFlow, galardonado con el premio Best of Innovation, es un dispositivo de color labial personalizado basado en inteligencia artificial que permite a los usuarios recrear con precisión los tonos de labios que deseen, como aquellos que lucen los creadores en pantalla.

Cuando el dispositivo se coloca sobre los labios, un sensor óptico basado en inteligencia artificial analiza el tono natural y el estado de los labios del usuario. A continuación, el sistema combina con precisión ingredientes procedentes de siete cartuchos de color para crear un producto labial personalizado en menos de un minuto.

Los productos labiales convencionales suelen ofrecer resultados distintos en cada persona, debido a las variaciones naturales en el color base de los labios y en el tono de la piel. ChromaFlow supera esta limitación mediante algoritmos de inteligencia artificial que tienen en cuenta los tonos base de cada individuo para calcular la proporción exacta de la formulación necesaria para obtener el tono deseado.

En cuanto al diseño, el dispositivo presenta una sección central semitransparente en su estructura —con un formato similar al de un labial— que permite a los usuarios observar cómo se mezclan los colores en tiempo real, ofreciendo así una experiencia de uso atractiva y de alta gama.

LumiJet Pro: Cuidado de la piel de precisión con aplicación focalizada

LumiJet Pro, galardonado con un premio a la innovación en inteligencia artificial, es un dispositivo para el cuidado de la piel basado en IA, diseñado para abordar problemas cutáneos específicos —como imperfecciones e hiperpigmentación— mediante la aplicación de principios activos exactamente donde se necesitan.

El dispositivo emplea inteligencia artificial para medir el estado y el grosor de la piel antes de aplicar la tecnología NanoJet. NanoJet pulveriza partículas ultrafinas que contienen principios activos a gran velocidad, haciéndolas llegar a profundidades y zonas específicas de la piel.

Tras la aplicación, se emplean longitudes de onda de luz específicas para provocar la descomposición de las partículas situadas bajo la piel, lo que permite que los principios activos se dispersen por el área objetivo circundante. Este mecanismo de punto a campo amplía la distribución más allá del punto de aplicación inicial.

LumiJet Pro integra un sensor de medición cutánea, un cabezal pulverizador y un módulo de iluminación en un único cabezal ergonómico, lo que permite un manejo intuitivo y sencillo. Además, Kolmar Korea desarrolló de forma independiente la formulación especializada a base de nanopartículas, lo que constituye un hito importante en la expansión de su experiencia en I+D hacia el ámbito del equipamiento para el cuidado de la piel basado en inteligencia artificial.

Construcción de una plataforma de datos integrada para tecnología de belleza

Aprovechando los datos acumulados sobre la piel y el color —provenientes de su solución de diagnóstico del cuero cabelludo basada en IA, CAIOME, del dispositivo para el tratamiento de cicatrices Scar Beauty Device y de ChromaFlow—, Kolmar Korea planea construir una plataforma integral de datos de tecnología aplicada a la belleza.

La empresa tiene como objetivo interconectar modelos de IA especializados en un ecosistema unificado, ofreciendo, en última instancia, una solución integral que abarca el diagnóstico de la piel, el diseño de formulaciones personalizadas y la fabricación de precisión.

Obtener el premio 'Best of Innovation' durante dos años consecutivos valida nuestra tecnología de fabricación basada en datos, la cual conecta todo el ciclo de vida de los productos cosméticos —desde la medición hasta la producción— mediante inteligencia artificial, señaló un representante de Kolmar Korea. Seguiremos desarrollando nuestra plataforma de tecnología aplicada a la belleza para liderar el mercado global en este sector.

Kolmar Korea presentará ChromaFlow y LumiJet Pro en el Venetian Expo durante el CES 2027 en Las Vegas.

Contacto de mediosKolmar KoreaJang-Woo Leejay.lee@kolmar.co.kr

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