La belleza y la gastronomía se fusionan en la IV Edición de Palacio Beauty Meets Lifestyle & Gourmet

Este evento exclusivo, organizado por Elite Excellence, ha mostrado las últimas tendencias de la industria beauty y gourmet en el icónico Fortuny Home Club. Marcas como Biologique Recherche, Hästens y Familia Torres han expuesto sus novedades y han realizado talleres y catas diseñadas para crear experiencias únicas

Madrid, 30 de abril de 2025.- Tras el rotundo éxito de sus tres primeras ediciones, que congregaron a más de 3.000 visitantes y se presentaron más de 500 referencias de productos de belleza de alta gama, llega la IV edición de Palacio Beauty meets Lifestyle & Gourmet, celebrada los días 28 y 29 de abril en el emblemático Fortuny Home Club.



Organizado por ELITE EXCELLENCE - Federación Española del Lujo, este evento exclusivo busca revelar las últimas tendencias de la industria beauty y gourmet junto a las firmas más prestigiosas del sector de la belleza y de la gastronomía. Sandra Andújar, presidenta y co-fundadora de Elite Excellence, ha afirmado que "el objetivo de este encuentro es ofrecer un lugar donde la belleza y la gastronomía se fusionen, permitiendo a los visitantes disfrutar de momentos inolvidables".



En un acto que ha reunido a profesionales del sector de la belleza, lifestyle y la gastronomía, Doña Pilar Trinidad Núñez, subdelegada del Gobierno de Madrid, realizó la inauguración institucional de la IV edición de Palacio Beauty Meets Lifestyle & Gourmet, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes en su ámbito en la capital.



La alta gastronomía, el bienestar y el cuidado personal: valores al alza

Las marcas participantes en esta edición han presentado sus novedades y propuestas innovadoras en diferentes ámbitos del lujo, la gastronomía y el bienestar.



- Biologique Recherche: firma francesa de skincare de alta gama, presentó un taller especializado en cuidado facial y Champagne, donde los asistentes pudieron experimentar su exclusiva línea de productos.



- Hästens: La firma sueca especializada en descanso de alta gama ha realizado una propuesta inmersiva centrada en el concepto de descanso consciente, permitiendo a los asistentes experimentar en primera persona la comodidad y excelencia de sus productos. Las camas de esta firma, que se remonta a 1852, están consideradas entre las mejores del mundo, sus diseños pueden llegar a alcanzar los 500.000 euros.



- Hush&Hush: La marca de nutricosmética de lujo, que combina innovación y sostenibilidad, llevó a cabo un taller de Skin Glow & Sculpt, acompañado de Zangolitina, para potenciar la belleza natural.



- Hifas da Terra: Biotech multinacional líder en el desarrollo de nutricosmética avanzada a base de hongos 100% puros de alta calidad, ha presentado su producto más icónico Optimum Health. Un suplemento innovador creado por Hifas da Terra, formulado para trabajar sobre seis pilares clave: belleza, digestión, sueño, estrés, vitalidad e inmunidad.



- Tara: La firma de productos de cuidado capilar que acaba de aterrizar en España, fusiona innovación científica y tradición botánica. En Palacio Beauty ha presentado sus tres nuevos rituales capilares formulados con dátiles, fresas y salvia.



- WMF: Desde su fundación en 1853, WMF es todo un referente. La marca alemana de electrodomésticos y menaje de alta calidad, ha participado con demostraciones y degustaciones.



- Les Fleurs: expertos en arte floral, ofrecieron un taller de creación floral para potenciar la creatividad y el arte en la decoración.



- Ron Matusalem: La firma reconocida por su ron premium, realizó una degustación exclusiva para los asistentes.



- Cointreau: Con más de 170 años de historia, Cointreau es un imprescindible en la coctelería internacional, siendo el ingrediente de cócteles tan icónicos como el Cosmopolitan y el Margarita, que muchos de los asistentes pudieron disfrutar en la terraza de Fortuny Home Club.



- Familia Torres: una de las bodegas más emblemáticas de España, ofreció catas de vinos de distintas Denominaciones de Origen.



- Lelo: La innovadora marca de bienestar y placer, presentó sus productos de lujo para el cuidado personal.



- My Geisha: marca de belleza y cuidado de la piel inspirada en la tradición japonesa, compartió sus secretos de belleza ancestrales.



Durante las dos jornadas, el evento ha contado con una variedad de actividades como talleres, afterworks y degustaciones. Entre ellas destacan: Cocktail bar by Cointreau, taller de Skincare & Champagne by Biologique Recherche, taller de Skin Glow & Sculpt con Hush&Hush y Zangolitina, taller de arte floral por Les Fleurs, degustación de cócteles con Viña Esmeralda, degustación de Ron Matusalem, cata de vinos de Familia Torres en distintas D.O. españolas, degustación de paellas por Socarrat, corte de jamón ibérico por Ibéricos Izquierdo.



Kevin de Ribes, director de Relaciones Institucionales de Elite Excellence-Federación Española del Lujo ha señalado que "la IV edición de Palacio Beauty Meets Lifestyle & Gourmet es una oportunidad única para posicionar a Madrid como un referente en la industria del lujo, conjugando belleza, gastronomía y bienestar en un marco incomparable. Nos enorgullece contar con la participación de marcas tan destacadas y comprometidas con la excelencia. Cada una, ha aportado su innovación y creatividad para ofrecer experiencias inolvidables a los asistentes. Desde Elite Excellence, nuestro objetivo es crear espacios en los que el lujo no solo se perciba, sino que se viva, conectando a las mejores firmas con un público selecto y apasionado".



Con esta fusión, Palacio Beauty meets Lifestyle & Gourmet reafirma su posición como uno de los eventos más exclusivos del calendario del lujo en España, consolidándose como un punto de encuentro para las firmas más prestigiosas y los profesionales del sector.







