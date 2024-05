Belvedere Vodka presenta LA NUEVA SORPRENDENTE CAMPAÑA Dirigida y protagonizada por el ganador de un Oscar Taika Waititi

(Información remitida por la empresa firmante)

El aclamado y ganador de múltiples discos platino Future se junta con el reconocido director Taika Waititi, que regresa con un sensacional cortometraje para anunciar el lanzamiento de la nueva expresión del lujo de Belvedere Vodka, Belvedere 10.

NUEVA YORK, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Belvedere 10 es un icono de lujo y un vodka de carácter impecable. Contenido en una espectacular botella esculpida en vidrio blanco, esta excepcional bebida es un símbolo de exuberancia. Con una receta y diseño extraordinariamente elaborados, Belvedere 10 se ha convertido en el estandarte del vodka de lujo.

AGARREN SU SOMBRERO, VAQUEROS

La última campaña de Belvedere Vodka presenta un intrigante conjunto de elementos que incluye dos Rolls Royce blancos de los años 70, una hacienda en ruinas convertida en club nocturno, un vaquero de Nueva Zelanda, una rítmica banda sonora y el legendario talento americano Future. La pieza, de tres minutos de duración, comienza con Future cruzando con estilo por un camino polvoriento al atardecer. Lo que sigue es una escena atmosférica y humorística que muestra a Future en busca del nuevo y escurridizo Belvedere 10. El punto culminante es un memorable enfrentamiento entre Future y Taika Waititi, quien dirigió la campaña y también aparece en ella, ejecutando un complicado y codificado saludo. Sus rítmicos movimientos se despliegan a la perfección, sellando un trato y revelando el código para acceder a una botella de Belvedere 10.

La campaña cuenta con Christine Centenera como estilista, Editora en Jefe de Vogue Australia. La fotografía corre a cargo de Atiba Jefferson, uno de los principales fotógrafos de skateboard y cultura del mundo. ATL Jacob, productor galardonado con un premio Grammy y conocido por sus colaboraciones frecuentes con Future, fue el responsable de la banda sonora original.

"Me encantó que hubiera la predisposición de crear algo genuino, resuelto y sin edición. Aprecié el concepto de que no puedes fingirlo; debes encarnarlo genuinamente. Esta campaña comunica su mensaje sin pedir disculpas. Equilibra la simplicidad con la extravagancia, al igual que Belvedere 10".

"Hay una delgada línea que permite que el humor y la rebeldía existan dentro del lujo. Esta campaña encarna una peculiar intersección en la que coinciden. No hay duda de que Belvedere es una de las marcas de alcohol más geniales del mundo".

Un homenaje al inconfundible estilo.

Future, un creativo vanguardista, ha transformado los ámbitos de la música y el entretenimiento con su brillante imaginación. Sus innovadoras ideas han tenido un profundo impacto, extendiendo su influencia artística mucho más allá de los límites de la música hacia el tapiz más amplio de la cultura moderna. Tanto Belvedere como Future aprecian la importancia de mantenerse fieles a uno mismo. Belvedere 10 y Future entrelazan sin esfuerzo elementos de cultura, estilo y exuberancia en una celebración sin reservas de la elegancia y la seguridad en uno mismo.

Belvedere 10 es una actitud, un estilo de vida.

Un moderno icono de brutal elegancia, cuya botella eleva el líquido que contiene. Esta se erige en diez extravagantes niveles de altura, en homenaje al meticuloso proceso de creación de diez pasos. El blanco refleja la pureza del líquido, mientras que sus esculpidas facetas recuerdan al brillo de un diamante, un homenaje al preciado centeno orgánico Diamond utilizado para elaborar Belvedere 10.

SOBRE FUTURE

Si quieres saber hacia dónde se dirigen las tendencias, simplemente observa y escucha al icónico rapero, cantante y productor de Atlanta, Future. Pasó de crear ritmos en un sótano para la Dungeon Family a convertirse en una superestrella con una presencia que se cierne desde las calles hasta el Met Gala. Literalmente llevó el trap a la Casa Blanca mientras el presidente Barack Obama rapeaba junto a su éxito, 5 veces platino, "Jumpman" [feat. Drake]. Ha acumulado docenas de certificaciones multiplatino y ha alcanzado un Diamante con el tema "Life Is Good" [feat. Drake] en 2020, afirmándose como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Además, se ganó un lugar en los libros de historia como "el primer artista en lanzar dos números uno consecutivos en el Billboard Top 200". En el camino, adornó las portadas de Billboard, Clash, GQ, Rolling Stone, The Source, XXL entre otras, además de brindar impresionantes actuaciones en Saturday Night Live y Ellen. En 2019, obtuvo un Premio GRAMMY® en la categoría de "Mejor Interpretación de Rap" por "King's Dead" junto a Jay Rock, Kendrick Lamar y James Blake. Kanye West contó con él como Productor Ejecutivo en el controvertido álbum Donda 2, además de aparecer en dos pistas. También participó en "Pushin P" de Gunna con Young Thug, otro éxito de ventas. Future se avanzó a las tendencias nuevamente en su noveno álbum de estudio, "I Never Liked You". Al llegar, consiguió su octavo álbum número uno en el Billboard 200 con las mayores ventas en siete días de su ilustre carrera hasta el momento y se llevó el Premio GRAMMY® a la "Mejor Interpretación de Rap Melódico" por el éxito masivo "WAIT FOR U" junto a Drake y Tems. Además de recibir elogios de Billboard, Complex y Rolling Stone, Vulture lo definió como "instantáneamente reconocible y fácilmente distinguible de trabajos anteriores" y GQ llegó a coronarlo como "el mejor rapero vivo".

SOBRE BELVEDERE

Famoso por su compromiso con la artesanía y la excelencia, Belvedere Vodka se produce en una de las destilerías polacas en funcionamiento más antiguas del mundo, que ha estado produciendo vodka desde 1910. Belvedere es celebrado a nivel mundial por su actitud moderna y elegante que ha redefinido el vodka desde su lanzamiento inicial. Los destiladores de Belvedere se basan en una historia de 600 años de fabricación de vodka polaco para elaborar hábilmente centeno en un vodka extraordinario de sabor y carácter distintivos.

Belvedere vodka recomienda un consumo responsable. 40º

Video - https://www.youtube.com/watch?v=pT_yOEPG_RAFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2394988/Future_For_Belvedere_Vodka.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2394989/Future_For_Belvedere_Vodka.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2394990/Behind_The_Scenes.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2394116/Belvedere_10_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/belvedere-vodka-presenta-la-nueva-sorprendente-campana-dirigida-y-protagonizada-por-el-ganador-de-un-oscar-taika-waititi-protagonizada-por-el-galardonado-en-los-grammy-future-302124977.html