Benavente Antón Psicólogos, expertos en salud mental, refuerza su servicio presencial y online en Granada

Madrid, 14 de noviembre.- La atención psicológica se ha consolidado como un pilar esencial en el cuidado de la salud mental, especialmente en contextos donde el estrés, la ansiedad y los conflictos personales o relacionales afectan de forma directa al bienestar emocional. Frente a esta creciente necesidad, la consulta Benavente Antón Psicólogos se ha posicionado como una referencia en el ámbito de los psicólogos en Granada, ofreciendo un servicio riguroso, accesible y adaptado a las distintas etapas vitales.

Con más de 17 años de experiencia en el ejercicio clínico, los psicólogos Héctor y Jessica Benavente Antón lideran este centro especializado desde una perspectiva integradora, que combina atención presencial en su consulta de Granada y modalidad de cita psicólogo online para quienes requieren flexibilidad geográfica o de horario. Ambos profesionales, hermanos y con formación en distintas áreas de la psicología, provienen de una sólida tradición familiar vinculada a la salud mental, con raíces en la medicina y la psiquiatría.

Un enfoque profesional y humano en cada tipo de terapia

El trabajo en Benavente Antón Psicólogos se fundamenta en la escucha activa, la empatía y la sensibilidad clínica, junto a una rigurosa formación especializada. Entre los servicios más destacados se encuentran la terapia para adultos, centrada en el tratamiento de ansiedad, depresión, estrés, traumas y crisis vitales, y la terapia de pareja, orientada a abordar problemas de comunicación, desgaste emocional o ruptura.

El centro también dispone de un área específica de psicólogo infantojuvenil, dedicada a menores y adolescentes que presentan dificultades emocionales, escolares o familiares. Todas las intervenciones se adaptan a las características individuales de cada caso, favoreciendo una evolución terapéutica sostenida y eficaz.

Servicio online para ampliar el acceso al acompañamiento psicológico

Conscientes de los cambios en las dinámicas de vida y trabajo, el equipo ha potenciado su servicio psicológico online, manteniendo los mismos estándares de calidad que en la atención presencial. Esta modalidad permite acceder a sesiones terapéuticas desde cualquier ubicación, facilitando la continuidad del proceso en situaciones de movilidad, residencia en el extranjero o incompatibilidad de horarios.

Además del seguimiento clínico individual, estos psicólogos en Granada ofrecen orientación y apoyo familiar en casos que lo requieren, generando un entorno seguro y estable para el abordaje de problemas emocionales complejos.

Benavente Antón Psicólogos continúa consolidando su labor como un espacio de referencia en salud mental en Granada, mediante un enfoque ético, profesional y comprometido con el bienestar psicológico de cada persona atendida.

