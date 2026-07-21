beon. Worldwide da el salto a la televisión con La Gran Audición, el primer talent show de teatro musical - beon. Worldwide

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio.- beon. Worldwide, el grupo español internacional especializado en eventos, entretenimiento y tecnología con 25 años de trayectoria, entra en un nuevo terreno: la producción televisiva. A través de su división beon. Entertainment, la compañía estrena en octubre en Canal Sur Televisión La Gran Audición, el primer talent show de teatro musical realizado en habla hispana, con un objetivo inédito hasta ahora en el formato: descubrir al artista completo, capaz de cantar, interpretar y bailar al máximo nivel.

El proyecto llega en un momento de tensión creativa para la industria del musical a escala internacional según diversos medios desde Broadway. En ese contexto, La Gran Audición apuesta por abrir una vía nueva de acceso al talento, con un formato original que no busca cubrir un papel concreto en una producción existente, sino formar y visibilizar a la próxima generación de intérpretes del género.

La Gran Audición se estructura en 13 galas, con casting online ya abierto en lagranaudicion.com y audiciones presenciales en las ocho provincias andaluzas antes de llegar a los 24 concursantes que participarán en el programa. Los participantes se formarán en La Factoría, el espacio de ensayo y aprendizaje del proyecto, con la incorporación semanal de artistas nacionales e internacionales procedentes de escenarios como Broadway o el West End, y contarán con una banda en directo que acompañará cada actuación.

Presentado por Pablo Puyol, el programa, que será emitido en prime time los sábados por la noche, está ligado a valores como el talento, el esfuerzo y la formación de las futuras estrellas del teatro musical, que además podrán optar al gran premio de ser protagonistas de un musical.

Este talent show inédito en el mercado hispanohablante es una idea original de Dario Regattieri, CEO de beon. Worldwide, y se apoya en la misma estructura que ha llevado al grupo a completar más de 9.000 proyectos en más de 50 países en 25 años, y con la referencia de ser la mayor productora de teatro musical de gran formato en España en los últimos 7 años, incluyendo además la gestión de espacios emblemáticos como el Teatro Calderón de Madrid y el Espacio Lírico.

beon. Worldwide consolida su recorrido en la creación de experiencias de gran formato con este nuevo paso hacia el terreno televisivo. Con ello, el grupo se convierte en auténtica palanca de la industria, reforzando su liderazgo en el ecosistema cultural español como creadores originales, sin intermediarios, y con la capacidad única de idear, producir y ejecutar un proyecto de este tipo con recursos propios de principio a fin.

Sobre beon.Worldwide

beon. Worldwide es un grupo internacional especializado en producir eventos, stands, espectáculos culturales y de entretenimiento, contenidos audiovisuales, proyectos tecnológicos y experiencias de marca.

Con más de 25 años de trayectoria, oficinas en seis países, más de 350 profesionales y 20.000 m de producción propia, el grupo cuenta con capacidad in-house para abordar proyectos complejos desde la idea hasta la ejecución.

Su ecosistema integra divisiones especializadas como beon. Events, beon. Entertainment, beon. Stands, beon. Tech o beon. Motor, junto a áreas propias de creatividad, producción, audiovisual, tecnología, mobiliario, carpintería, impresión, vestuario y operación técnica.

A lo largo de su trayectoria, beon. Worldwide ha desarrollado más de 9.000 proyectos en más de 50 países, consolidando un modelo basado en la producción in-house, la transversalidad de sus equipos y la capacidad para convertir ideas, espacios y contenidos en experiencias reales.

Dentro del grupo, beon. Entertainment destaca como productora de espectáculos originales, con más de diez producciones propias y coproducciones, entre ellas La historia interminable, El tiempo entre costuras, Los pilares de la tierra, El médico, Antoine, Houdini o La familia Addams, y más de 50 premios nacionales e internacionales.

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